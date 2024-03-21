Ильсур Хадиуллин вместе с родителями школьников сдал ЕГЭ по истории в гимназии Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сегодня принял участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году участники акции пишут сокращенный вариант ЕГЭ по истории.

Глава Минобрнауки сдал ЕГЭ в казанской гимназия №139. В мероприятии также приняли участие сотрудники Аппарата Раиса РТ, Кабинета Министров РТ, министерств республики, спортсмены хоккейного клуба «Ак Барс», волейбольного клуба «Зенит», баскетбольного клуба УНИКС, футбольного клуба «Рубин» и родители выпускников.

«Цель акции — ознакомить родителей с процедурой организации и проведения единого государственного экзамена. Акция пройдет до конца марта по всей республике. Родители должны понять, как их дети будут сдавать экзамен, как им готовиться к экзамену. Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ проходит не только весь учебный год, но и весь период обучения в школе. Дети и родители должны понимать, что ЕГЭ — это обычный экзамен», — рассказал журналистам Хадиуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, изменений в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по истории по сравнению с прошлым годом немного. Так, например, в одном из заданий на установление причинно-следственных связей детализирован исторический материал. В некоторые задания с кратким ответом включен материал, связанный со специальной военной операцией.

Министр уточнил, что в Татарстане в этом году ЕГЭ будут сдавать 14,5 тыс. одиннадцатиклассников, а ОГЭ 43,5 тыс. девятиклассников.

Участники акции прошли все процедуры ЕГЭ. Их допустили в аудитории через рамку металлоискателя и при предъявлении паспорта. С собой на экзамен разрешили взять только пишущую ручку, воду, лекарства.

Родители заполнили необходимые бланки и выслушали инструктаж организаторов. Участников предупредили, что запрещено иметь средства связи, фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться справочниками, разговаривать, вставать с места.

«На площадке этой гимназии акция проходит впервые. Мы задействовали четыре аудитории: две — для родителей учащихся, еще две — для приглашенных участников. Оценивать работы будут учителя истории этой школы. Мы получили сокращенную версию ЕГЭ, которая рассчитана на час выполнения. Есть тестовые задания и задания с развернутым ответом», — сообщил руководитель пункта проведения экзамена №5939 Ирек Тахавиев.

Экзаменационная работа по истории в этом году будет состоять из 21 задания: 12 заданий с кратким ответом и девяти с развернутым. В досрочный период ЕГЭ будут работать два пункта проведения экзамена — в Казани и Набережных Челнах, в основной — 85 ППЭ.