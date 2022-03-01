Ильсур Хадиуллин: В Татарстане планируют и дальше развивать движение WorldSkills

В Татарстане планируют и дальше развивать учреждения среднего профессионального образования и движение WorldSkills. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече членов сборной республики по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

«Движение WorldSkills охватило всю нашу страну. И работодатели, и преподаватели понимают, что это движение себя оправдало. А вы являетесь продолжателями хороших и добрых традиций этого движения. Руководители предприятий надеются на вас и ждут вас, поскольку рабочие кадры очень востребованы», – сказал собравшимся глава Минобрнауки РТ.

Хадиуллин отметил, что Татарстан ежегодно занимает призовые места на соревнованиях WorldSkills и является лидером в этом направлении. «Мы уверены в ваших силах и победах, потому что у вас хорошие наставники – люди, которые прошли огромный жизненный путь и сейчас передают вам свой опыт. Поэтому желаем вам успехов, а успехи нашей республики – это успехи России», – подчеркнул он.

Министр заметил, что в Татарстане оказывается большая поддержка сфере образования. В частности, около 2 млрд рублей выделяется на ремонт школ и детсадов. Ежегодно открываются по два-три ресурсных центра, и на эти цели направляется около 500 млн рублей. «Мы обязательно обеспечим открытие новых ресурсных центров, сейчас их уже 43», – продолжил глава Минобрнауки.

Он также добавил, что на ремонт общежитий ежегодно выделяется более 200 млн рублей. «Мы были инициаторами формирования новой программы по ремонту общежитий СПО. Потому что без создания комфортных условий проживания невозможно говорить о вовлечении молодых ребят в рабочие профессии. Мы хотим, чтобы и к нам приезжали из других регионов России, потому что нам нужны настоящие профессионалы», – резюмировал Хадиуллин.

Встреча прошла в период предчемпионатных сборов перед стартом отборочных соревнований X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Саранске, финал которого состоится с 24 по 28 мая.

Полуфиналы Национального чемпионата пройдут с 10 марта по 25 апреля в 27 регионах России по 156 компетенциям WorldSkills и 106 компетенциям WorldSkills Juniors. В полуфиналах участвуют представители более 80 регионов. Финал Национального чемпионата в Саранске будет проходить в дистанционно-очном формате по 102 компетенциям.

Татарстан на соревнованиях будет представлен в 138 компетенциях WorldSkills (177 конкурсантов) и 83 компетенциях WorldSkills Juniors (116 конкурсантов).