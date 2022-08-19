Ильсур Хадиуллин: В Татарстане откроются 11 новых школ, в том числе девять – 1 сентября

В Татарстане в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 школ, девять из них откроются 1 сентября. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки.

«В республике активно ведется строительство школ. За последние пять лет построена 41 общеобразовательная организация», – рассказал докладчик.

Хадиуллин добавил, что в республике также строятся детские сады. Так, в этом году по национальному проекту «Демография» будет построена одна дошкольная организация в Казани. Кроме того, за счет средств регионального бюджета строятся и будут сданы в эксплуатацию детсады в Высокогорском, Буинском, Тукаевском районах, а за счет внебюджетных источников – в Нижнекамске.

«Сегодня благодаря строительству и перепрофилированию групп местами в детских садах обеспечено 99,5% от общего количества детей, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования», – отметил глава Минобрнауки.

Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется повышению качества образования в сельских школах. «Развитие центров образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста” в сельских районах и малых городах стало одним из важнейших приоритетов региональной образовательной политики», – заметил он.

По словам Хадиуллина, благодаря федеральному проекту «Современная школа» в республике уже работает 370 таких организаций. В этом году откроются еще 117 центров с обновленной материально-технической базой.