Ильсур Хадиуллин: В Татарстане ежегодно 20 тыс. педагогов повышают квалификацию

В Татарстане ежегодно 20 тыс. учителей и руководителей образовательных организаций повышают квалификацию. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на VIII Международном форуме по педагогическому образованию IFTE в Казанском федеральном университете.

«Татарстан является площадкой на территории России, где применяется персонифицированная модель повышения квалификации. Мы изучаем запросы, дефицит кадров. На базе мониторинга разрабатываем новые программы. Ежегодно 20 тыс. учителей и руководителей повышают квалификацию, в том числе более 9 тыс. педагогов – в КФУ», – сказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, необходимо создавать условия для того, чтобы молодые педагоги после окончания вузов приходили работать в школы. Он добавил, что руководство Татарстана уделяет большое внимание подготовке педагогических кадров, поэтому на эти цели выделяются средства из республиканского бюджета.

«Сейчас отношение к системе образования, повышению квалификации и переподготовке меняется. Мы открываем профильные педагогические классы, без такой преемственности невозможно говорить о подготовке кадров. Были времена, когда мы об этом забыли. Профориентация необходима, чтобы в систему образования шли молодые педагоги, желающие работать и любящие детей. Без педагогической науки мы не можем говорить о продвижении системы образования. Наука и практика – основные движущие силы», – резюмировал министр.