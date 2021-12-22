Ильсур Хадиуллин: В Татарстане более 54 тыс. школьников обучаются во вторую смену

В Татарстане более 54 тыс. школьников обучаются во вторую смену. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«На окраинах города нехватка школ ощущается. Поэтому у нас 11,89% образовательных организаций обучают во вторую смену. Есть регионы, где дети учатся и в третью смену, у нас ее нет. Есть школы, где по 10 – 11 первых классов, из-за этого тоже переходят на вторую смену. Это один путь решения с нехваткой школ», – сказал глава Минобрнауки.

Кроме того, по его словам, родителям предлагают для обучения детей близлежащие школы. «Третий путь – надо строить школы. И мы их строим. Стараемся войти в различные программы и надеемся на свою республиканскую программу», – отметил министр.

Хадиуллин добавил, что в каждом микрорайоне решение проблемы индивидуальное. Например, организован подвоз детей в ближайшие школы. «Там, где не хватает школ, мы организовали подвоз детей. В этом году получили 120 автобусов на средства федерального бюджета. Всего работают 810 школьных автобусов, организован 861 маршрут. Более 23 тыс. детей мы возим на этих автобусах. Ни один ребенок на улице не остался, мы всех устроили, но проблема есть», – подчеркнул он.

В Минобрнауки Татарстана напомнили, что если родителям отказывают в приеме по фактическому месту проживания из-за отсутствия мест в школе, то необходимо обратиться в районный отдел образования. Там обязаны определить ближайшую школу, где есть свободные места.