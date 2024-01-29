Ильсур Хадиуллин: Татарстан славится своими учителями, потому что есть крепкий фундамент

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан славится своими учителями и наставниками, потому что у республики есть крепкий фундамент, созданный ветеранами педагогического труда. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на мероприятии, посвященном закрытию Года педагога и наставника.

«Год педагога и наставника завершился, но начинается Век педагога и наставника. Миллионы татарстанцев испытывают чувство гордости и благодарности к своим учителям», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что в жизни каждого человека есть «учитель с большой буквы, который всегда сопровождал вниманием и заботой». «Поэтому слово „учитель“ должно иметь такой же статус, как „родитель“, потому что педагогов также уважают и ценят, любят и оберегают», — отметил он.

Министр убежден, что «наступят времена, когда будет такое отношение со стороны общества к учительству». «Сегодня это уже возрождается», — констатировал он.

По мнению главы Минобрнауки, в республике 2023-й был годом успеха, радости и счастья. «Потому что такие проекты запланированы — открытие Музея образования, памятника учителю. Мы ввели в школах „Разговоры о важном“, профориентационную работу „Мои горизонты“», — заметил он.

Хадиуллин добавил, что во всех проектах, которые реализуются в России, Татарстан показывает хорошие результаты, и в этом есть заслуга учителей.

«Строим школы, детсады, создаем условия. Но если не будет учителя, ничего не получится, — заключил он. — Мы вступили в Год семьи как одна большая дружная семья».

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника.