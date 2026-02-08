Ильсур Хадиуллин: Татарстан по праву гордится своими научными достижениями

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин от имени возглавляемого им ведомства и от себя лично поздравил ученых, исследователей, преподавателей и всех остальных жителей республики, посвятивших свою жизнь науке, с профессиональным праздником. День российской науки он назвал праздником интеллектуального поиска, новаторства и безграничных возможностей человеческого разума.

«Наука – это не просто сфера деятельности, это особый образ мышления, который движет прогресс и формирует будущее. Сегодня, в эпоху стремительных технологических перемен, ваш труд приобретает особую ценность: именно вы создаете фундамент для устойчивого развития нашей республики и всей страны», – выразил уверенность министр.

Он добавил, что Республика Татарстан по праву гордится своими научными достижениями. «В минувшем году мы стали свидетелями впечатляющих результатов в области нефтехимии и материаловедения – разработаны новые катализаторы и композитные материалы, повышающие эффективность производств; в биомедицине и фармакологии – созданы инновационные препараты и диагностические методики, спасающие человеческие жизни; в IT и робототехнике – внедрены интеллектуальные системы управления, открывающие новые горизонты автоматизации; в агротехнологиях – предложены решения для повышения урожайности и экологической безопасности сельского хозяйства», – перечислил глава профильного ведомства.

По словам Хадиуллина, особую гордость вызывает молодое поколение ученых. Студенты и аспиранты Татарстана регулярно побеждают на всероссийских и международных конкурсах, предлагают смелые идеи и уже сегодня закладывают основы будущих открытий.

«Вашим успехам способствуют мощная исследовательская инфраструктура, тесное взаимодействие с промышленностью, системная поддержка государства – гранты, программы стимулирования молодых ученых, модернизация лабораторий. Ваш труд – это инвестиция в будущее Татарстана. Благодаря вашему таланту, упорству и преданности науке, республика укрепляет свой статус одного из ведущих научно-образовательных центров России», – подчеркнул руководитель Минобрнауки РТ.

«В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам науки – за мудрость, наставничество и сохранение традиций, действующим исследователям – за смелость идей и верность избранному пути и молодым ученым – за энергию, креативность и готовность брать на себя ответственность за завтрашний день», – добавил он.

Ильсур Хадиуллин пожелал исследователям новых научных прорывов и патентов, успешных грантов и международных коллабораций, вдохновения и неугасаемого интереса к познанию, здоровья, благополучия и признания заслуг. «Пусть ваши открытия служат процветанию Татарстана и России, а наука остается источником света, ведущим нас к новым горизонтам!» – заключил он.