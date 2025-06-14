Ильсур Хадиуллин: «Татар-информу» удалось заслужить доверие своих читателей

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил ИА «Татар-информ» с 35-летием со дня основания. Он пожелал коллективу информагентства позитивных новостей, ответственных спикеров, ясной стратегии, а также всегда оставаться ведущим информационным агентством республики.

«За эти годы вам удалось создать не только одно из самых уважаемых и востребованных информационных агентств в Татарстане и России, но и заслужить доверие своих читателей. Оперативность, корректность и взвешенность в подаче информации стали вашей визитной карточкой. Заслуженное уважение коллег и партнеров – это самое красноречивое признание ваших достижений», – сказал глава Минобрнауки.

Он выразил уверенность, что «Татар-информ» и впредь сохранит уважительный и доверительный диалог со своими читателями.

«Вы предлагаете читательской аудитории качественные и актуальные материалы по самым разнообразным темам, которые затрагивают каждого жителя. Уверен, что самые лучшие, интересные материалы еще впереди», – подчеркнул министр.

Хадиуллин также поблагодарил информагентство за постоянный интерес к деятельности Министерства образования и науки РТ.

«Желаю всему коллективу агентства крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения, благополучия и читательского интереса!» – резюмировал он.