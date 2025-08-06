Ильсур Хадиуллин: «Стараемся мотивировать детей выбирать инженерные специальности»

В Татарстане взят курс на популяризацию инженерных специальностей среди школьников. Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сейчас мы стараемся мотивировать детей выбирать инженерные специальности. Все больше ребят выбирают для себя в будущем именно эти профессии. Математика – царица наук. Поэтому математический склад ума очень важен. Многие школы республики получили гранты до 1 млн рублей по проекту «Физико-математический прорыв», открыто по 20 классов с углубленным изучением математики и физики», – пояснил Ильсур Хадиуллин.

Он подчеркнул, что гуманитарные науки также важны, однако должен соблюдаться баланс, пошатнувшийся в последние годы от технических специальностей.

Первые результаты «инженерного» вектора образования уже видны. В этом году 57% выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ профильную математику, тогда как в прошлом было только 50%.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в открытии нового корпуса средней школы №3 в Кукморе.

Отметим, что получение грантов школьниками соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».