Ильсур Хадиуллин: Современный учитель татарского должен заботиться о совершенстве языка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании Всероссийского форума «Туган тел» отметил важность миссии, возложенной на современного учителя татарского языка.

«Как обладатель прогрессивного мышления и пример лучших стремлений, он должен служить сохранению высокого статуса, чистоты и совершенства нашего родного языка», — обратился министр к делегатам форума.

Хадиуллин напомнил, что для этого сегодня созданы широкие возможности и условия, отвечающие современным требованиям.

«Федеральным законом получение образования на родном языке, право народов России на изучение родных языков сохранилось в обязательной части учебных программ», — сказал он.

Министерство образования РТ разработало «настольную книгу» учителя татарского языка, где собрана самая важная и полезная информация.

«В этом пособии — все то, что необходимо в ежедневной работе: перечень нормативно-правовых документов, основные понятия ФГОС, актуальные федеральные учебники, гранты в области языка и культуры и многое другое», — отметил Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что появился четкий правовой механизм для изучения родного языка, которое осуществляется через заявления родителей.

«Здесь немалую роль играет фактор уровня национального самосознания родителей. Это и есть показатель. Если ты любишь родной язык — пожалуйста, напиши заявление, выбери свой родной язык, изучай его!» — сказал министр.

«Очень важно вести пояснительную и просветительскую работу с родителями. Эта задача возложена на школу», — отметил Хадиуллин, добавив, что от учителей зависит, насколько убедительными они смогут быть в работе с родителями.

«Каждый для своего ребенка хочет качественного образования и воспитания, выбирает школу с современным оборудованием, а учителей — опытных. В этой связи я, уважаемые руководители школ и учителя, обращаюсь к вам. Внимание родителей вы завоевываете своим авторитетом и они прислушиваются к вашим веским доводам. Прошу вас все ваши силы направить на разъяснение и сотрудничество с родителями детей», — сказал Ильсур Хадиуллин.