Ильсур Хадиуллин: Сфера IT предоставляет огромные возможности для развития и карьеры

Сфера информационных технологий предоставляет огромные возможности для развития и карьеры. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании форума «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики», прошедшего в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Сначала чиновник напомнил, что 24 августа этого года было подписано соглашение между Татарстаном и Москвой о модернизации системы электронного образования РТ. Цели этого процесса — переход на новую модель цифрового управления системой образования республики и использование данных обучающихся в нескольких системах сразу. Внедрить систему во всех школах РТ планируется с 1 января будущего, 2024 года, подготовка учителей и директоров уже идет.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Без IT-направления мы сегодня не можем представить современный мир, и IT-направление предоставляет огромные возможности для развития и успешной карьеры», — подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

В Республике Татарстан подготовку кадров ведёт 21 учреждение высшего образования, в том числе 11 головных вузов и десять филиалов. В них IT изучают около 12 тыс. студентов, ежегодно вузы выпускают примерно 2 тыс. IT-специалистов. Внедрение цифровой образовательной среды позволяет проводить процедуру оценки качества образования во всех образовательных организациях.

В системе среднего профессионального образования (СПО) подготовку ведут 36 профессиональных образовательных организаций, где обучаются IT более 7,5 тыс. человек. Ежегодно на связанные с информационными технологии направления туда поступают свыше 2,5 тыс. человек.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Республика Татарстан имеет хорошие позиции в сфере информационных технологий, поэтому на базе РТ проходит огромное количество мероприятий: международные и всероссийские форумы, причем посвященные не только цифровой экономике, но и другим направлениям. Однако везде затрагиваются вопросы, связанные с информатизацией и соответствующей трансформацией.

За последние два учебных года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова учителям выдано 36 тыс. ноутбуков. С 2010 года педагогам было передано около 90 тыс. гаджетов.

Всероссийский форум «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики» проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.