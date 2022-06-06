Ильсур Хадиуллин: С каждым годом интерес к русскому языку среди учащихся увеличивается

В Казани сегодня определили победителей Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. На церемонии награждения министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил, что с каждым годом интерес к русскому языку среди учащихся увеличивается.

«Дети разных национальностей изучают русский язык. И с каждым годом интерес к русскому языку растет, а результаты участников олимпиады становятся все лучше. И мы хотим, чтобы дети гордились тем, что знают русский язык. Ведь это язык многонационального общения, сплочения, культуры, дружбы, согласия», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что такая олимпиада – это уникальное мероприятие, позволяющее повысить интерес к русскому языку, прочувствовать его красоту и выразительность, а также еще глубже изучить истоки его возникновения. Он уточнил, что в олимпиаде приняли участие около 200 школьников из 14 регионов России и Казахстана.

«У нас сложилась добрая традиция в День русского языка и день рождения Александра Пушкина подводить итоги Международной олимпиады по русскому языку для учащихся 8 и 10 классов с нерусским языком обучения. Эта олимпиада проводится в республике с 2014 года. Мы гордимся победами наших детей. А без интереса к русскому языку показывать хорошие результаты невозможно. Чистоту и красоту русского языка, культуру русского народа мы должны беречь и сохранять. И в этом должны принимать участие все обучающиеся России», – подчеркнул министр.

Олимпиада проходила с 3 по 6 июня на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Участники выполняли устные и письменные задания.

Так, победителями олимпиады среди учащихся 8-х классов стали Рамиля Амирханова из Гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей; Бриллиант Зиннатуллина, Алейна Каракылыч и Камила Гизитдинова из казанской гимназии-интерната №4, Алина Гильмутдинова из татарской гимназии №15 Казани, Илина Миннегулова из татарской гимназии №14 Бугульминского района, Алина Дускаева из Бардымской гимназии имени Габдулы Тукая Пермского края.

Среди десятиклассников победу одержали Светлана Климова и Эльмира Галиахметова из казанской гимназии №20, Камилла Камалиева из татарской гимназии №2 при КФУ, Валентин Чернов из Бурдинской школы Тукаевского района, Зарина Гарипова из Апазовской школы Арского района и Аделина Султанова из татарской гимназии №17 Казани.

Кроме того, наград удостоились победители в номинациях «Лингвистическое чутье», «Звучащее слово», «Познание и творчество», а также победители онлайн-викторины и марафона, фотоконкурса.

Награды также были вручены участникам XIX Республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений, которые проходили 12 мая в гимназии № 93 Казани и были посвящены Дню славянской письменности и культуры.