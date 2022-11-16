Ильсур Хадиуллин рассказал, как проведут Десятилетие науки и технологий в Татарстане

В Татарстане разработан план мероприятий по проведению Десятилетия науки и технологий. Все они направлены на решение трех основных задач – привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей в проекты развития страны и повышение доступности информации о российской науке для граждан. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании в Казани.

«Сегодня очень важным является вопрос популяризации науки, вовлечение детей с малых лет в исследовательский процесс, стимулирование молодых ученых и создание положительного имиджа отечественной науки среди населения», – заявил глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, для решения этих задач Президент России Владимир Путин объявил период 2022 – 2031 годов Десятилетием науки и технологий. Кроме того, утвержден план мероприятий. Минобрнауки Татарстана запросило у вузов, научных учреждений, институтов развития, предприятий и ведомств предложения по наполнению регионального плана.

«Мы получили значительное количество предложений – более 60 от 24 организаций. На их основе был сформирован проект плана по укрупненным блокам мер аналогично федеральному документу. Структурно он состоит из трех разделов в соответствии с задачами, поставленными на общенациональном уровне. Все их условно можно разделить на пять типов», – рассказал министр.

В частности, планируется реализация проектов, обозначенных в федеральном плане, на республиканском уровне. Это такие инициативы, как «Школьники в научно-технической деятельности», региональный трек конкурса «Большие вызовы», реализация модели образовательного центра «Сириус», «Решения и сервисы для профессионального сообщества», «Карьерная олимпиада» и другие.

Кроме того, запланировано продвижение проектов и мероприятий, которые уже запущены или стартуют в ближайшее время по нацпроектам и федеральным программам. Речь идет о совершенствовании деятельности специализированных учебно-научных центров – IT-лицея КФУ и инженерного Лицея КАИ, создание таких центров регионального уровня, развитии сети передовых инженерных школ и об участии в федеральной программе «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Предполагается также проводить мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, например, Конгресс молодых ученых Татарстана, инженерный фестиваль, цикл научно-популярных телепередач и другие. Продолжится проведение крупных конгрессно-выставочных мероприятий и просветительских акций. А для финансового стимулирования и поддержки ученых будут и дальше проводиться различные конкурсы, запускаться премии и грантовые программы.