Ильсур Хадиуллин рассказал, что Татарстан бесплатно передал регионам 32 тыс. учебников

На пленарном заседании международного форума «Туган тел», прошедшего в Казани, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин затронул вопрос обеспечения татарских школ в регионах учебниками.

Он сообщил, что сегодня в федеральный перечень включено 90 учебников по татарскому языку и литературе. Это, по его словам, позволяет преподавать язык на законных основаниях в любом регионе России.

Министр также напомнил о поддержке, которую Татарстан оказывает другим субъектам. В частности, только в текущем учебном году в регионы бесплатно передали 32 тысячи экземпляров учебников на сумму 16 млн рублей.

При этом Хадиуллин обратил внимание руководителей на необходимость более внимательно подходить к этому вопросу и предусматривать средства на закупку учебников в региональных бюджетах в соответствии с законодательством.

Он подчеркнул, что учебники получили высокую оценку федеральных экспертов и не имеют ограничений по сроку использования. Татарстан, по его словам, готов и дальше оказывать помощь, однако финансирование закупок должно обеспечиваться самими регионами. Министр призвал держать этот вопрос на личном контроле.

Камиля Билалова