Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал семейное образование и призвал получать знания в школах. Об этом министр заявил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По его словам, количество детей, которые переходят на семейное обучение и получают образование вне школы, растет. «Пять выпускников, обучающихся в форме семейного образования, не явились на экзамены. У нас есть информация, что они просто испугались. Год потеряли. Почему не явились, чем они думают? Если бы они были в школе, хотя они проходили промежуточную аттестацию, то никаких проблем бы не возникло», – отметил он.

Хадиуллин подчеркнул, что нахождение детей в школах, занятия с учителями создают хорошие возможности для обучающихся. «В школах с детьми их соратники, учителя, горячее питание. У нас дисциплина, порядок и контроль. Вот тогда результаты ЕГЭ и ОГЭ будут намного лучше. И ученики не будут бояться приходить на экзамены», – уточнил он.

Министр также пояснил, что «семейное образование» и «домашнее обучение» – это разные понятия. «Обучение на дому организуется, когда дети болеют. Среди временно обучающихся на дому отказников нет. Результаты ЕГЭ у них, как всегда, хорошие, потому что практически каждый день к ним приходят учителя, 10 и более часов они ведут уроки. А семейное образование, когда дети открепляются от школы, сидят дома, занимаются с репетитором», – заметил он.

Глава Минобрнауки добавил, что с репетиторами «возникают разные случаи» – некоторые даже обманывают детей. «И результаты экзаменов у таких детей намного ниже, чем у всех остальных. Поэтому не надо верить соцсетям, надо проверить, есть ли у них лицензия, настоящие ли они. Если на такие провокации идут школьники и родители, то это очень большая ошибка. Поэтому я призываю заниматься в школах, тогда будет полноценное воспитание, хорошие знания. Дома сидеть, ни с кем не общаться, погружаться в виртуальную среду, ждать репетитора, а когда наступает время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, бояться. А помочь уже поздно», – заключил он.