Ильсур Хадиуллин: Принято решение о повышении зарплаты учителей с января 2022 года

В Татарстане с 1 января следующего года повысится заработная плата у работников бюджетной сферы образования. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, прошедшего в соцсети Instagram.

По словам главы Минобрнауки, чтобы вовлечь молодежь в сферу образования, принимаются различные стимулирующие меры. В частности, планируется повышение зарплаты.

«Принято решение о повышении заработной платы учителей с января 2022 года. В системе образования это решение касается всех работников, в том числе младших воспитателей, поваров, технического персонала, руководителей и завучей школ. В среднем от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей повышается оклад. А затем в соответствии с процентным соотношением повышаются стимулирующие и компенсационные выплаты», — рассказал он.

Хадиуллин отметил, что в следующем году сохранятся выплаты за классное руководство. «Это 550 рублей на класс и 80 рублей на каждого ребенка, а также 5 тыс. рублей федеральных средств», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в республике не хватает учителей физики, русского языка, математики, биологии и химии. По его мнению, необходимо проводить профориентационную работу среди учеников 7-х и 8-х классов.

«Нехватка учителей в этом году ощущается, потому что не все приходят работать в школы. Из учреждений среднего профессионального образования в школы пришли около 90% выпускников, остальные поступили в высшие учебные заведения. Но это хороший показатель по сравнению с другими российскими регионами. И 85% молодых учителей, которые окончили вузы в этом году, начали работать в школах», — констатировал он.

Глава Минобрнауки заметил, что средний возраст школьных учителей составляет 44–45 лет, а молодых педагогов в возрасте до 35 лет — чуть более 25%. «Да, мы стареем, идет выгорание, появляются профессиональные дефициты. Но это не повод говорить о том, что система образования республики останется без учителей. Понятно, что мы должны принимать меры», — заключил он.