Ильсур Хадиуллин примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин 23 марта примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Глава Минобрнауки напишет экзамен по базовой математике в казанской гимназии №27, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«В акции также примут участие депутаты, деятели культуры и спорта республики. В других татарстанских школах всероссийская акция стартовала уже с 15 марта. Ее цель — создать правильный настрой перед экзаменами у будущих выпускников школ. Данное мероприятие в этом году проходит в шестой раз», — отметили в министерстве.

Татарстан поддерживает эту акцию, чтобы родители смогли принять участие в пробном ЕГЭ и познакомиться с правилами и процедурой экзамена, а потом объяснить их своим детям.

Во время пробного ЕГЭ участники проходят все процедуры экзамена. В частности, регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они также пишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены на ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на три-четыре часа, а на час, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Кроме того, родители могут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и сканируются, обрабатываются экзаменационные материалы.

В этом году проверить свои знания можно по математике базового уровня. Математика — один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. В Татарстане акция пройдет в 48 пунктах проведения экзамена. Ожидается, что в ней примут участие более 1,2 тыс. человек.