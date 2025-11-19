news_header_top
Общество 19 ноября 2025 08:55

Ильсур Хадиуллин поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил преподавателей вузов с Днем преподавателя высшей школы. Праздник традиционно отмечается 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова.

В обращении министр подчеркнул, что работа преподавателя всегда считалась одной из самых сложных и значимых: специалисту необходимо владеть глубокими знаниями, уметь передавать их студентам, быть наставником и ориентиром для молодежи.

Хадиуллин отметил, что благодаря профессионализму и вовлеченности педагогов формируются ценности и мировоззрение нового поколения.

Он выразил благодарность преподавателям за их труд, терпение и преданность делу, а также напомнил о значимом вкладе ветеранов высшей школы, которые посвятили жизнь развитию образования в республике.

«Примите в этот день самые искренние и теплые слова благодарности за беззаветную преданность своей профессии. Низкий поклон и нашим ветеранам, кто посвятил себя системе высшего образования Республики Татарстан и сейчас находится на заслуженном отдыхе», – сказал Хадиуллин.

Министр пожелал педагогам дальнейших успехов в научной и образовательной деятельности, профессиональных достижений, благополучия и благодарных студентов.

