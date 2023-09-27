Ильсур Хадиуллин поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил воспитателей, работников дошкольных образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника.

Хадиуллин отметил, что дошкольное образование в Республике Татарстан строится на лучших отечественных традициях, традиционных культурных ценностях, меняется и развивается в соответствии требованиями современного мира.

«Быть педагогом, воспитателем – высокое призвание. Будущее наших детей закладывается именно вами. Вы являетесь первыми педагогами маленьких воспитанников, а также наставниками молодых родителей. Ведь именно от вас, от вашего умения, опыта, педагогического таланта, мудрости зависит благополучие каждого ребенка», – написал Хадиуллин.

Он выразил слова признательности и благодарности за труд педагогов.

Министр привел статистику, согласно которой в системе дошкольного образования Татарстана трудится 50 684 работника, в том числе – свыше 21 тысячи педагогов.

Согласно данным Мионбрнауки РТ, в Татарстане удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования – 99,8%. Продолжается строительство дошкольных образовательных организаций. Так, в 2023 году предусмотрено строительство четырех объектов дошкольного образования общей мощностью 1000 мест. Это два детских сада в Казани, построенных по национальному проекту «Демография» и рассчитанных на 220 мест каждый. Детский сад на 220 мест в селе Новотроицкое Тукаевского района РТ и детсад на 340 мест в Набережных Челнах. Два последних объекта уже открыты.

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство четырех школ с дошкольными группами в Мамадышском районе на 120 дошкольных мест, в селе Куркачи Высокогорского района на 20 мест, на 25 мест в деревне Нижнее Колчурино Алькеевского района, на 15 мест в селе Алан Балтасинского района. Их открытие состоялось 1 сентября текущего года.

На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства Владимир Путин подчеркнул: «Успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны».

«Мы строим детские сады и школы. К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», – подчеркнул Президент.