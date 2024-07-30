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Ильсур Хадиуллин пожаловался на блогеров, распространявших фейки во время ЕГЭ
Во время проведения ЕГЭ в этом году были распространены ряд провокационных фейковых сообщений. Они касались условий проведения экзаменов, умышленного снижения баллов и замене программного обеспечения на компьютерах, однако ни одно из них не нашло подтверждения. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«С точки зрения вызовов экзаменационной кампании 2024 года можно выделить следующие [моменты]. Провокационные инфоповоды — фейковые сообщения о нарушениях прав детей в некоторых районах, например, об установке камер видеонаблюдения в туалетах, другом программном обеспечении на экзамене по информатике или задержке опубликования результатов экзаменов и многое другое, что по результатам проверок не нашло своего подтверждения, но сформировало негативный эффект. К сожалению, некоторые СМИ вместо того, чтобы опровергать данные фейк-сообщения, наоборот, их распространяли», — заметил спикер.
Особенно он остановился на случае, когда появилась новость о том, что из-за технического сбоя результаты экзамена по литературе были снижены.
«Не разобравшись и на слово поверив блогерам, выпускники и их родители начали паниковать и возмущаться, раздувая не существующую проблему. После того как была завершена перепроверка, ни у кого из участников баллы уменьшены не были, а у 22 детей их, напротив, увеличили. Более того, благодаря перепроверке на одного стобальника стало больше», — сказал министр.
Еще одной проблемой этого года стало нежелание некоторых родителей предоставлять персональные данные своих детей для аттестации. От ЕГЭ отказались два человека, от ОГЭ — восемь.
«Некоторые родители вместо того, чтобы соблюдать действующее законодательство и обеспечивать право на образование своих детей, послушались блогеров и просто навредили своим детям. Несмотря на то, что родители неоднократно как в индивидуальном порядке, так и через СМИ были предупреждены о негативных последствиях для своих детей, они поступили по советам блогера. Все участники по итогу остались без аттестата, даже выпускники, претендовавшие на аттестат с отличием, и призеры республиканских олимпиад», — заключил Хадиуллин.
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