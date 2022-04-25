Ильсур Хадиуллин: Поднимать государственные флаги будут не только в школах, но и лагерях

Мероприятия по поднятию государственных флагов России и Татарстана с исполнением гимнов будут проводить не только в школах республики, но и в детских лагерях. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в казанском многопрофильном лицее №187.

«С 1 сентября во всех школах в начале учебной недели будем поднимать флаги России и Татарстана. В этом году такое мероприятие будет проходить и во всех загородных и пришкольных лагерях. Мы давно в этом нуждались, потому что такие мероприятия объединяют людей, создают возможности внести еще больший вклад в развитие нашей страны», – сказал глава Минобрнауки РТ.

По мнению Хадиуллина, такое мероприятие, как поднятие государственных флагов, будет способствовать воспитанию чувства патриотизма, развивать уважение к своему народу и любовь к родине. «Для наших школьников, которые с 1990-х годов практически не знали таких добрых традиций, возрождение поднятия флага – очень хорошее событие. И считаю это настоящим праздником», – подчеркнул он.

В школах республики сегодня заложили традицию поднимать государственные флаги с исполнением гимнов России и Татарстана. «Для нас это будет еженедельное мероприятие», – заключил министр образования и науки.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил 25 апреля Единым днем поднятия государственного флага России. В Татарстане принято решение поднимать два флага – страны и республики с исполнением двух государственных гимнов.

Ранее идею поднимать флаг и исполнять государственный гимн в школах России поддержал Президент РФ Владимир Путин.