Ильсур Хадиуллин поделился мнением об олимпиаде по МХК: «Наша дружная российская семья»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству прошла сегодня в Казани. Более 300 участников из 78 регионов страны собрались в КРК «Пирамида».

С 15 марта ребята прошли 2 этапа конкурсного отбора, многие задания были посвящены 80-летию Победы. Для школьников от Министерства образования РТ была организована насыщенная культурная программа: тематические мастер-классы, экскурсии и различные мероприятия.

«Храните тех, кто сердцу дорог, тех, кто вас ведет к знаниям, кто дает вам тот огонек счастья, огонек радости. Это о ваших учителях и наставниках», – поделилась доктор педагогических наук Явгильдина Зилия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мероприятие открыл театр танца «Мгновенье». Также в церемонии закрытия принимали участие Национальный ансамбль, творческая мастерская «Архив» КазГИК, заслуженный работник РТ Эльза Хабибуллина и другие артисты.

«Мне нравится искусство, я много про него знаю и изучаю с детства. Во время подготовки я все время решала задания прошлых лет и что-то смотрела, но было интересно», – поделилась Арина Донцова, самая юная участница – ученица 5-го класса, но уже призер олимпиады среди 9-х классов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Награды призеров получили ученики из Республики Татарстан, городского округа Электросталь, Великого Новгорода, городского округа Серпухов, Санкт-Петербурга, городского округа Егорьевск, Липецкой области, Удмуртской Республики, Зеленодольского района и др.

«Вот приезжаешь в Татарстан, думаешь: «Ну чему еще будешь удивляться?» – и каждый раз удивляешься все новым и новым граням, этой богатой традициями культуре, людям, всей республике», – поделилась Вероника Кузнецова, кандидат педагогических наук.

Концертную программу продолжили образцовая хореографическая студия ансамбля танца «Казань» и народная артистка РТ Чулпан Закирова, а также театр танца «Дорога из города», Народный хор КазГИК и другие коллективы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Неделя была посвящена именно вам – умной молодежи, которая любит искусство. Искусство воспитывает, перевоспитывает, обогащает, вдохновляет и окрыляет. Главное – вы нашли друг друга, вы одна большая семья», – рассказал Ильсур Хадиуллин, министр образования РТ.

Победителями ВСОШ по МКХ стали ученики из Московской области, Республики Татарстан, городского округа Воскресенск, Одинцово и других регионов страны. Ребята получили памятные подарки и дипломы.

Ульяна Бурдина