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Ру Тат
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Наука и образование
22 декабря 2021  21:50
Надежда Гордеева

Ильсур Хадиуллин: Ожидается проведение ЕГЭ и ОГЭ в прежнем формате

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ЕГЭ и ОГЭ в следующем году планируется провести в прежнем, как до пандемии Covid-19, формате. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Пока конкретных утвержденных нормативных документов по ЕГЭ и ОГЭ нет, но ожидается проведение государственной итоговой аттестации в той форме, в которой она походила в доковидный период. Это значит, что русский язык и математика – обязательные предметы. И возвращается базовая математика, два предмета по выбору для поступления в вузы. В девятых классах – русский язык и математика. Возможно, два предмета по выбору. Время еще есть», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, в этом учебном году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ на основе обновленных ранее федеральных стандартов. «Это не те ФГОС, которые вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Речь идет о втором поколении стандартов. Там задания будут связаны с функциональной грамотностью, применением полученных знаний на практике», – уточнил министр.

Хадиуллин отметил, что в настоящее время 50 школ Татарстана проводят апробацию федеральных государственных образовательных стандартов, принятых в мае этого года.

#егэ и огэ
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