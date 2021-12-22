Ильсур Хадиуллин: Ожидается проведение ЕГЭ и ОГЭ в прежнем формате

ЕГЭ и ОГЭ в следующем году планируется провести в прежнем, как до пандемии Covid-19, формате. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Пока конкретных утвержденных нормативных документов по ЕГЭ и ОГЭ нет, но ожидается проведение государственной итоговой аттестации в той форме, в которой она походила в доковидный период. Это значит, что русский язык и математика – обязательные предметы. И возвращается базовая математика, два предмета по выбору для поступления в вузы. В девятых классах – русский язык и математика. Возможно, два предмета по выбору. Время еще есть», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, в этом учебном году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ на основе обновленных ранее федеральных стандартов. «Это не те ФГОС, которые вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Речь идет о втором поколении стандартов. Там задания будут связаны с функциональной грамотностью, применением полученных знаний на практике», – уточнил министр.

Хадиуллин отметил, что в настоящее время 50 школ Татарстана проводят апробацию федеральных государственных образовательных стандартов, принятых в мае этого года.