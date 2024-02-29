Ильсур Хадиуллин о запрете телефонов на уроках: «Я категорически против съемок»

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал запрет на использование гаджетов во время учебного процесса в школах. Свое мнение министр образования и науки выразил в программе #ТатарстанОнлайн.

«В федеральный закон внесены изменения, касающиеся гаджетов. В каждой школе есть локальный акт, определяющий правила. Во время учебного процесса ни дети, ни учителя не имеют права пользоваться телефоном. Это отвлекает и учителей, и детей. К сожалению, есть такие семьи, где дети получают “ценные” рекомендации от родителей, если кто-то голос повышает», – сказал он.

Хадиуллин пояснил, что изменение интонации, повышение или понижение голоса иногда необходимо, чтобы сделать акцент на информации. «А появляются ненужные ограничения – не улыбается, не так смотрит», – отметил он.

При этом министр подчеркнул, что учитель не имеет права унижать школьников, но и ученики не имеют право принижать статус наставника. «Но иногда на телефон снимают все подряд», – заявил он.

«Я категорически против съемок, когда детей водят в столовые, пищеблоки, на экскурсии, когда идут занятия. Снимают и выкладывают в сеть. Это оскорбление. Оскорбление самой семьи. Родители должны понимать, что таким образом они приучают своих детей всю жизнь находить причины своих неудач в чужих людях. Так нельзя. Мы должны думать, осмысливать свои позиции и действия», – добавил глава Минобрнауки.

По мнению спикера, ребенок должен слушать учителя, иначе завтра он не будет слушать родителей. Хадиуллин также уточнил, что школьники могут воспользоваться телефоном во время перемены или после уроков.

«Мы не говорим, чтобы телефон оставляли за территорией школы. Но мы категорически против того, чтобы телефоны использовались во время учебного процесса. И наша позиция основана на законных основаниях», – заключил он.