Ильсур Хадиуллин о вакцинации: «Я сам сделал прививку, и никаких проблем нет»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что сделал прививку от Covid-19, и призвал всех пройти вакцинацию. Об этом глава Минобрнауки заявил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Вакцинация — это вопрос номер один. 8 июня я сам привился. Пожалуйста — сижу с вами, никаких проблем нет. 29-го будет вторая прививка. Хотя у меня были антитела, но мы привились. В нашем министерстве более 50% работников уже вакцинировались», — сказал Хадиуллин.

По словам министра, он призывает к тому, чтобы в системе образования был хороший уровень вакцинации. Для этого проводится разъяснительная работа среди работников школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, пришкольных лагерей.

«Пандемия не прошла, но мы должны работать, воспитывать детей, поэтому призываем вакцинироваться. Школы республики и сейчас свою работу не закрывают, идет подготовка к новому учебному году. Детские сады работают в штатном режиме. И на дистанционную форму обучения переходить не собираемся, как не переходили и в течение учебного года», — подчеркнул глава Минобрнауки.