Ильсур Хадиуллин о конфликтах в школах: Родители должны контролировать настроение ребенка

Ильсур Хадиуллин подвел итоги года на встрече с журналистами

Фото: mon.tatarstan.ru

«Татарстан одним из первых в России обеспечил школы новыми учебниками»

Татарстан в этом году закупил новые учебники по истории России для 10 и 11 классов на сумму 44 млн рублей. На данный момент все школы республики ими обеспечены, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции.

«В этом году появились единые учебники по истории для 10 и 11 классов. Татарстан одним из первых в России обеспечил школы такими учебниками. Переход к единым учебникам должен происходить, и мы должны по ним заниматься», – сказал глава Минобрнауки.

В новых учебниках объединены история России и всеобщая история, в них содержатся современные материалы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Они включены в федеральный перечень учебников приказом Минпросвещения России от 21 июля 2023 года.

В Татарстане снизилось количество школьников, находящихся на семейном образовании Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На семейное образование больше всего переходят школьники начальных классов»

В Татарстане снизилось количество школьников, находящихся на семейном образовании. Так, в мае было 3885 учеников, обучающихся на дому, а сегодня уже 3134, рассказал Хадиуллин.

«То есть 751 ученика мы вернули в родные школы. На семейное образование больше всего переходят школьники начальных классов. Но к 11 классу их количество уменьшается. Из 15 тыс. выпускников на семейном образовании остается около 100 человек», – уточнил он.

По словам министра, результаты ЕГЭ выпускников, получивших семейное образование, ниже среднереспубликанского показателя. Так, по русскому языку они получили на 7 баллов ниже, по математике – на 11 баллов, по физике – на 12,9, по химии – на 9, по истории – на 15, по географии – на 37, по обществознанию и литературе – на 13.

«Меня спрашивают, изменилось ли мое мнение о семейном образовании. Нет, не изменилось. Я понимаю, что могут быть ситуации, связанные с болезнями, характером ребенка, какими-то осложнениями, но вот просто так повсеместно переводить детей на семейное образование, уйти от социализации в обществе, – это большая ошибка», – подчеркнул Хадиуллин.

По его мнению, со стороны учителей и директоров школ тоже должно быть понимание этого вопроса, и они не должны предлагать школьникам перейти на семейное образование. «Таких рекомендаций не должно быть со стороны школы», – заявил министр.

«От общества дети закрываться тоже не должны, поэтому наша задача – с ними заниматься, подключать психологов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В школах республики работает более 650 психологов, и их нехватка ощущается»

Татарстан ежегодно выделяет на охрану школ 1,5 млрд рублей. В республике функционируют 3,6 тыс. образовательных организаций, имеющих паспорт безопасности, сообщил глава Минобрнауки.

«Они охраняются, все об этом знают. Но хоть трехметровый забор установи вокруг школы, а от общества дети закрываться тоже не должны, поэтому наша задача – с ними заниматься, подключать психологов. Родители должны контролировать состояние здоровья ребенка, его настроение, а учителя помогать как наставники. Если будет такой хороший союз, то говорить о негуманных действиях со стороны детей не придется», – убежден он.

По словам Хадиуллина, сейчас в школах республики работает более 650 психологов, и их нехватка ощущается. «Есть школы, где по нормативу психологов не должно быть. Но мы подключаем к работе не только школьных специалистов», – заметил он.

Что касается запрета телефонов в школах, спикер напомнил, что соответствующий федеральный закон принят. При этом он отметил, что локальные акты пока до конца не утверждены. «Где телефоны должны храниться – в сумке школьника, в ящике? Кто отвечает за их сохранность? Закон принят, но вопрос пока открытый», – заявил министр.

Он также рассказал, что на встречах с родителями ему чаще всего говорят о большой загрузке домашними заданиями учеников. «Классный руководитель, директор и завуч школы должны контролировать дозированность домашнего задания. Для каждого учителя его предмет выше всего, это хорошо, что такое отношение. Но и дозировать нужно», – подчеркнул глава Минобрнауки.

В Татарстане в этом году было построено 11 школ с общим количеством более чем 9,6 тыс. мест Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Много учреждений образования появится в 2024 году»

В Татарстане в этом году было построено 11 школ с общим количеством более чем 9,6 тыс. мест. В следующем году строительство учреждений образования продолжится, заверил Хадиуллин.

«Пока официального списка нет, но он обсуждается. Некоторые школы будут построены за счет софинансирования из федерального бюджета. Много учреждений образования появится в 2024 году», – отметил он.

Так, ожидается, что будут построены школы на 1224 места в селах Усады и Сокуры Лаишевского района, в деревне Чернышевка Высокогорского района, в казанском районе «Горки», а также пристрой в Куюках на 600 мест. Кроме того, планируется построить школу в казанском ЖК «Весна».

Новые детские сады появятся в селе Шигали Высокогорского района, поселке Васильево Зеленодольского района, селах Сокуры и Большие Кабаны Лаишевского района, деревне Царево Пестречинского района, в ЖК «Яшьлек» поселка Куюки и в казанском жилом массиве «Салават Купере».

«На 2 млрд рублей отремонтированы детские сады и школы, на 1 млрд рублей – школьные пищеблоки. В следующем году сохранятся программы ремонта учреждений образования более чем на 2,7 млрд рублей», – сказал министр образования и науки.

Фото на анонсе: mon.tatarstan.ru