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Хадиуллин ответил на вопрос об отмене ЕГЭ в России
Вопрос об отмене единого государственного экзамена не решен. На сегодня ЕГЭ – единственная форма оценки знаний школьников. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.
«Возможно, будут изменения. Мы о них пока говорить не можем, потому что вопрос до конца не решен. Может быть, ЕГЭ оставят для тех, кто поступает в вузы. Просто для получения аттестата могут быть другие формы оценки знаний детей. Пока я желаю будущим выпускникам учиться, знать все предметы», – сказал глава Минобрнауки.
Хадиуллин отметил, что единый государственный экзамен школьники России сдают уже более 15 лет. «ЕГЭ десять лет назад и сейчас – это небо и земля. Все задания продуманы, они учитывают функциональную грамотность детей. Это означает умение использовать знания на практике. Конечно, национальная система оценки знаний нужна, она у нас модернизируется», – добавил он.
По словам спикера, в конце августа в Москве с участием представителей Татарстана будут обсуждаться вопросы, касающиеся ЕГЭ и ОГЭ.
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