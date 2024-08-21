Хадиуллин ответил на вопрос об отмене ЕГЭ в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопрос об отмене единого государственного экзамена не решен. На сегодня ЕГЭ – единственная форма оценки знаний школьников. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Возможно, будут изменения. Мы о них пока говорить не можем, потому что вопрос до конца не решен. Может быть, ЕГЭ оставят для тех, кто поступает в вузы. Просто для получения аттестата могут быть другие формы оценки знаний детей. Пока я желаю будущим выпускникам учиться, знать все предметы», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что единый государственный экзамен школьники России сдают уже более 15 лет. «ЕГЭ десять лет назад и сейчас – это небо и земля. Все задания продуманы, они учитывают функциональную грамотность детей. Это означает умение использовать знания на практике. Конечно, национальная система оценки знаний нужна, она у нас модернизируется», – добавил он.

По словам спикера, в конце августа в Москве с участием представителей Татарстана будут обсуждаться вопросы, касающиеся ЕГЭ и ОГЭ.