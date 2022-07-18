Ильсур Хадиуллин: Нужно закрепить отработку в школах после окончания бюджетного обучения

При бюджетной форме обучения на уровне федерального законодательства необходимо закрепить отработку в школах после получения профессии педагога. Такое мнение высказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Наше предложение заключается в том, чтобы для тех, кто обучается на бюджетной основе, было распределение, как раньше. Они учатся за бюджетные деньги, наверное, должны отрабатывать. Если такой формат введут в рамках федерального закона, то было бы хорошо», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что в системе образования республики наблюдается нехватка педагогических кадров. Он заметил, что потребность в учителях ежегодно составляет около 2 тыс. человек. При этом каждый год из вузов и педколледжей республики выпускаются более 4 тыс. молодых специалистов.

«85% выпускников учреждений среднего профессионального образования идут работать в школы. Это хороший показатель. А остальные 15% продолжают обучение в магистратуре. Всего лишь 50% выпускников вузов приходят работать в школы», – подчеркнул министр.

По его мнению, необходимо оказывать поддержку молодым специалистам и студентам педагогических направлений подготовки. «Нужно повысить статус учителя. Помимо хорошей зарплаты, общество должно воспринимать учителя, как самого главного воспитателя в нашей стране. В обществе должны ценить и уважать учителя», – заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что средняя зарплата молодого специалиста, с учетом классного руководства, стимулирующих и других выплат, составляет 24 тыс. рублей. «За такую зарплату не все хотят работать», – отметил он.

По его словам, хорошим механизмом подготовки кадров для нужд конкретного района и образовательной организации является целевое обучение. «Но не все идут на целевое обучение, потому что есть некое обременение. Желающие, конечно, есть, но не три, четыре или пять человек на место», – констатировал министр.

Он уточнил, что в школах Татарстана не хватает учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии, начальных классов. «Проблема решается совмещением. Например, учитель начальных классов преподает еще и иностранный язык», – резюмировал глава Минобрнауки.

В образовательных организациях республики трудятся более 64 тыс. педагогических работников, из них около 32 тыс. учителей и свыше 16 тыс. воспитателей.