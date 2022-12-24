Ильсур Хадиуллин: «Нехватка учителей — это главная проблема»

Основной проблемой школьного образования в Татарстане является нехватка педагогов. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24»

«Нехватка учителей — это главная проблема. Сейчас не хватает учителей русского языка, физики, математики, истории, химии», — констатировал глава профильного ведомства.

При этом, по словам Хадиуллина, еще с 2016 года власти республики предвидели, что такая проблема возникнет, и организовали подготовку учителей за счет регионального бюджета.

«На сегодняшний день 745 студентов обучаются за счет бюджета РТ, из них 348 студентов — по билингвальному и полилингвальному направлениям», — пояснил министр. И добавил, что успешно сдавшие сессию получают ежемесячную стипендию в размере 15 тыс. рублей — поддержка идет от Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Но даже на такие условия желающих не так много. Труд учителя — это непростой труд, и он должен оцениваться больше», — подчеркнул Ильсур Хадиуллин, уточнив, что речь идет об оценке со стороны общества.

В этом контексте еще одним способом решения проблемы нехватки кадров глава Минобрнауки назвал произошедшее в этом году открытие 173 психолого-педагогических классов в 151 школе республики. По его мнению, у обучающихся там детей есть интерес к профессии педагога.