Хадиуллин заявил о необходимости создания национальной системы высшего образования

В России необходимо создать национальную систему высшего образования, в которой будут предусмотрены все условия и возможности, считает министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Это позволит готовить специалистов, которые смогли бы сразу приступить к работе и «показать результат», заявил он в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Хадиуллин напомнил, что Россия в 2003 году вошла в состав участников Болонского процесса, сейчас он объединяет студентов более чем из 45 стран.

«У нас были хорошие намерения. Происходил обмен студентов – к нам приезжали на учебу, наши студенты выезжали. Использовались разные форматы обучения. Это неплохо. Раньше ведь был только специалитет, некоторые вузы его сохранили, сейчас в основном бакалавриат и магистратура. Наверное, тогда переход на Болонскую систему был неизбежен, но ситуация изменилась. Говорить, что Болонская система себя оправдала, я бы не стал», – отметил он.

По его словам, есть как сторонники, так и противники такой системы. Но решения по ее сохранению в России принимаются на федеральном уровне с учетом анализа предложений обучающихся, образовательных организаций и работодателей.

Цель Болонской системы – создание единого образовательного пространства, объединяющего вузы разных стран, приведение к единым образовательным стандартам. Основные принципы этой системы включают признание дипломов стран – участниц Болонской системы, разделение системы высшего образования на бакалавриат, магистратуру, докторантуру, а также повышение возможностей для трудоустройства молодых специалистов не только на территории своей страны, но и за рубежом.