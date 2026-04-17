Ильсур Хадиуллин назвал татарские школы в регионах РФ центрами качественного образования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарские школы и гимназии, работающие в регионах России, сегодня считаются центрами качественного образования и воспитания. Об этом в рамках форума «Туган тел» заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По его словам, за пределами республики действует более 1100 школ с этнокультурным компонентом, и многие из них, особенно в городах, пользуются высокой репутацией.

В качестве примеров министр привел школу «Яктылык» в Самаре, а также татарские школы в Саратове, Москве, Астрахани, Оренбурге, Тобольске и Тюмени. В этих учебных заведениях обучаются не только татарские дети, но и представители других национальностей. Родители выбирают такие школы из-за дисциплины, высокого уровня воспитания и перспективного образования.

Он также отметил, что ученики других национальностей активно участвуют в олимпиадах и конкурсах наравне с татарскими школьниками, и добавил, что этот опыт может служить примером для самих татар.

Камиля Билалова