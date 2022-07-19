Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин назвал районы с результатами ЕГЭ ниже среднереспубликанских показателей. Об этом министр образования и науки республики рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Анализируя результаты, можно выделить ряд районов, имеющих два и более предмета с результатами значительно ниже среднереспубликанских значений. Например, Апастовский район имеет такие результаты по трем предметам – профильной математике, физике и биологии», – заявил спикер.

Хадиуллин добавил, что у выпускников Ютазинского, Спасского и Лаишевского районов баллы ЕГЭ ниже среднереспубликанских показателей по математике и физике, Дрожжановского – по физике и биологии, Тукаевского и Лаишевского – по математике и биологии.

По словам министра, лидерами из числа предметов по выбору по среднему баллу являются иностранные языки, а наиболее сложными для выпускников в этом году стали биология, физика и химия.

«К сожалению, как и в 2021 году, достаточно большим остается количество участников ЕГЭ, не преодолевших в основной период минимальный порог по химии, биологии, обществознанию. Отмечается снижение количества участников ЕГЭ по этим предметам, растет количество двоечников. Это происходит в период востребованности и развития инженерно-технического образования, которое требует абитуриентов с хорошей подготовкой именно по химии, биологии, физике, информатике», – подчеркнул он.

Хадиуллин заметил, что каждому району необходимо учесть потребности экономики в высококвалифицированных специалистах для машиностроения и нефтегазохимического комплекса.