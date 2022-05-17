Ильсур Хадиуллин назвал районы РТ с большим числом участников ОГЭ по родному языку

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин назвал районы республики, в которых самое большое количество выпускников девятых классов выбрали ОГЭ по родному языку. Об этом он рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По участию в ОГЭ по родному татарскому языку на первом месте Кукморский район, где из 445 выпускников девятых классов экзамен сдали 139 человек, что составляет более 31%. В Балтасинском районе сдавали 30% выпускников, в Дрожжановском — 29%, в Алькеевском — 28,46%, в Актанышском и Агрызском — по 25%, в Сармановском — 24%, в Кайбицком — 20%, в Атнинском — 19%, в Сабинском — 14%», — сообщил докладчик.

По словам Хадиуллина, родной язык как предмет по выбору ОГЭ 16 мая сдал 1371 девятиклассник, из них 1263 выпускника сдавали родной татарский, 73 — чувашский, 21 — удмуртский и 14 — марийский.

Министр добавил, что в Казани экзамен по родным языкам выбрали всего 1,3% выпускников девятых классов, а в Набережных Челнах — 1,6%. Он также назвал районы, где девятиклассники вообще не выбрали экзамен по родным языкам.

«Ни один выпускник не выбрал в Апастовском районе, где 160 девятиклассников, в Буинском районе, где 374 девятиклассника, в Верхнеуслонском, в Елабужском, где 448 человек, в Камско-Устьинском – 121, в Менделеевском – 185, в Спасском – 103, в Черемшанском – 135. Из них никто родной язык не выбрал. Вопросы с нашей стороны будут к администрациям школ, управлениям образования. Интерес к родным языкам не должен пропадать. И здесь должна была вестись совместная работа — учителей родных языков, завучей, самих директоров», — подчеркнул глава Минобрнауки.

Хадиуллин также привел в пример образовательные организации с большим количеством участников ОГЭ по родным языкам. Например, в набережночелнинской школе №9 из 96 девятиклассников 18 сдали экзамен по родному языку, в Пестречинской школе №2 из 80 человек сдали 18, в Куркачинской школе Высокогорского района из 17 выпускников этот экзамен сдали 16. «Есть школы, которые не смогли обратить особое внимание на этот вопрос», — отметил он.

Государственная итоговая аттестация выпускников девятых классов является обязательной и включает четыре экзамена — русский язык, математику и два предмета по выбору обучающихся. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдать только два предмета — русский язык и математику.

Досрочный период ОГЭ прошел с 21 апреля по 17 мая, основной период пройдет с 16 мая по 9 июля, а дополнительный — с 5 по 24 сентября.