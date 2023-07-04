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Ильсур Хадиуллин назвал районы — лидеры по высокобалльникам ЕГЭ
Самая большая доля высокобалльных результатов ЕГЭ зарегистрирована в Верхнеуслонском районе РТ. Здесь количество результатов на 80 баллов и выше составило 76, или 38,97%. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.
Лидерами по числу высокобалльников также стали Набережные Челны, Вахитовский и Приволжский районы Казани, Мензелинский, Сабинский, Бугульминский, Агрызский, Балтасинский, Атнинский, Бавлинский муниципальные районы.
«1 июля завершился основной период экзаменационной кампании 2023 года, пока мы имеем его предварительные результаты», – уточнил министр образования и науки.
Пока не до конца завершена процедура апелляции, еще не известны результаты экзаменов, которые проводились в резервные дни, с 22 июня по 1 июля, добавил он.
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