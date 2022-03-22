Ильсур Хадиуллин назвал отстающие по национальному образованию районы РТ

В Верхнеуслонском районе Татарстана образование и воспитание детей на родном языке не организовано, заявил глава министерства образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. На заседании комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Татарстана министр ознакомил с ситуацией с преподаванием татарского языка в школах республики.

По данным Хадиуллина, больше всего национальному образованию внимание уделяется в Актанышском, Апастовском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Дрожжановском, Кайбицком районах. В то же время в десяти районах ситуация не столь благоприятная — в Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Менделеевском, Лениногорском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Чистопольском районах необходимо усилить работу, отметил спикер.

«Чтобы ребенок захотел освоить язык, нужно процесс обучения сделать интересным и увлекательным. Необходимо применять коммуникативные технологии и внедрять программы практического направления», — подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Глава Минобрнауки РТ также сообщил, что программы по обучению татарскому языку как государственному языку республики и татарской литературе внесены в федеральный реестр.