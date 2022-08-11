В Татарстане назвали муниципалитеты с лучшими методическими службами

В Азнакаевском, Бугульминском, Лениногорском районах Татарстана сегодня функционируют лучшие методические службы республики, заявил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Грамотно выстроенная в районе работа методической службы и системы наставничества играет ключевую роль в профессиональном развитии педагогов, подчеркнул он в ходе первого республиканского форума методистов.

Системно организована методическая работа в Казани, Набережных Челнах, Арском, Сабинском, Чистопольском, Пестречинском и Мамадышском районах, добавил Хадиуллин.

«Какие бы изменения в системе образовании ни происходили в самые исторические периоды нашей страны, муниципальная методическая служба всегда поддерживала педагогов, способствовала повышению уровня их профессионализма», – подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время усилия Минобрнауки сосредоточены на создании условий для комфортной и результативной работы педагога, профессионального учительского роста. «С этой целью в республике проделана значительная работа по развитию методической службы», – резюмировал Хадиуллин.