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Наука и образование
11 августа 2022  20:29
Надежда Гордеева

В Татарстане назвали муниципалитеты с лучшими методическими службами

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В Азнакаевском, Бугульминском, Лениногорском районах Татарстана сегодня функционируют лучшие методические службы республики, заявил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Грамотно выстроенная в районе работа методической службы и системы наставничества играет ключевую роль в профессиональном развитии педагогов, подчеркнул он в ходе первого республиканского форума методистов.

Системно организована методическая работа в Казани, Набережных Челнах, Арском, Сабинском, Чистопольском, Пестречинском и Мамадышском районах, добавил Хадиуллин.

«Какие бы изменения в системе образовании ни происходили в самые исторические периоды нашей страны, муниципальная методическая служба всегда поддерживала педагогов, способствовала повышению уровня их профессионализма», – подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время усилия Минобрнауки сосредоточены на создании условий для комфортной и результативной работы педагога, профессионального учительского роста. «С этой целью в республике проделана значительная работа по развитию методической службы», – резюмировал Хадиуллин.

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