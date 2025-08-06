Ильсур Хадиуллин назвал главные факторы, влияющие на уровень образования

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Три ключевых фактора, влияющих на уровень образования – это кадры, инфраструктура и технологии обучения. Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Успеваемость и качество образования зависят от многих факторов. Выделю три: инфраструктура, кадры и технологии. Мы строим качественные, комфортные школы, однако без хороших учителей там результата не будет. Мы должны решать эти вопросы в комплексе, чтобы повышать успеваемость и влияет на качество образования», – подчеркнул Хадиуллин.

Для повышения успеваемости и развития у школьников интереса к знаниям в Татарстане существует программа поощрения победителей и призеров олимпиад с денежным вознаграждением от 10 до 200 тыс. для региональных и Всероссийских конкурсов и до 460 тыс. – для международных.

Также и педагоги победителей и призеров могут получить премию от 10 до 230 тыс. рублей. Кроме того, в Татарстане ежегодно проводится премия «Учитель года», где выбирают 15 лучших педагогов в различных направлениях.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в открытии нового корпуса средней школы №3 в Кукморе.

Повышение уровня образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».