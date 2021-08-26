Ильсур Хадиуллин: «Натаскивание школьников на ЕГЭ абсолютно недопустимо»

Натаскивание школьников на ЕГЭ недопустимо. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«Необходимо совершенствовать механизмы оценочных процедур, меняя отношение руководителей и учителей к самим процедурам, чтобы не было никаких приписок. Поэтому натаскивание детей на ЕГЭ — это абсолютно недопустимая вещь. Воспитанием и обучением детей необходимо заниматься с первого класса, тогда ЕГЭ можно сдать легко. А когда подготовка к экзаменам начинается только после девятого класса — это неправильно», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что результаты ЕГЭ этого года в целом по Татарстану неплохие, но «есть проблемы, по которым нужно вести работу».

«В этом учебном году чуть более 11 тыс. девятиклассников Казани сдавали ОГЭ. Из них 151 выпускник остался без аттестата. Они будут сдавать экзамены в сентябре. Двадцать один выпускник 11-го класса остался без аттестата. Но зато в Казани выросла доля высокобалльников. В целом по сравнению с республикой у вас их почти 28%. Это хорошая цифра», — отметил министр.

Он добавил, что аттестат с отличием в этом году получил 831 казанский выпускник, что на 52 человека больше, чем в прошлом году. Не подтвердили медаль 24 претендента.

В этом году ЕГЭ в Казани сдавали 6158 учащихся. Из них 118 выпускников сдали экзамен на 100 баллов, причем семь человек набрали 200 баллов по двум предметам. Число высокобалльных работ увеличилось по восьми дисциплинам.