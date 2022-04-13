Ильсур Хадиуллин: Мы не имеем права сокращать часы, отведенные на изучение родного языка

В Татарстане не планируют сокращать количество часов, отведенных на изучение родного языка в школах. Об этом министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Руководители школ республики прекрасно понимают, что мы живем в многонациональной среде. Мы не имеем право идти на сокращение часов, отведенных на изучение родного языка. Татарстан намерен сохранить учебные планы прошлого года. И, конечно, будут сохранены родные языки в объеме не менее трех часов в неделю», – сказал глава Минобрнауки.

Проблему сокращения количества часов на изучение родных языков в школах обозначил депутат Ильшат Аминов. «В недрах Министерства просвещения России зреет документ, где количество часов на преподавание национальных языков будет сокращено до одного часа в неделю. Депутаты Госдумы такую информацию до нас донесли», – подчеркнул он.

Хадиуллин ответил, что в прошлом году был принят новый федеральный государственный образовательный стандарт, который начнет действовать с 1 сентября в первых и пятых классах. ФГОС третьего поколения предполагает снижение общей учебной нагрузки на детей.

«В связи с тем, что общая нагрузка уменьшена, то это задевает те предметы, которые выбираются родителями, – родные языки. Если взять вторые, третьи, четвертые классы, то там на два-три часа уменьшение. Чтобы этого избежать, министерство направило письмо в Минпросвещения России с полным разъяснением нашей позиции, потому что мы не имеем права уменьшать количество часов, отведенное на изучение родных языков и оставить до одного часа. Тем более в начальной школе. За подписью Президента Татарстана тоже ушло письмо», – заметил министр.

Он добавил, что с учетом обращений Татарстана Министерство просвещения приняло решение о пересмотре количества часов. «Насколько нам известно, Минпросвещения обещает в течение двух месяцев пересмотреть и увеличить количество часов. Получается, что 150 часов добавляется в начальных классах, еще более 300 часов – в основной школе», – отметил докладчик.

Хадиуллин пояснил, что во ФГОС есть уточнение, которое позволяет сохранить количество часов на изучение родных языков до трех в неделю. «Есть сноска – “при наличии условий”. А у нас во всех школах условия созданы. У нас есть новое поколение учебников, подготовленные учителя. Учебно-методические комплекты, инфраструктура, кабинеты, кадры – все это у нас есть. Выбор языка определяет родитель, а количество часов на родной язык – школа. Здесь вопросов нет – не менее трех часов. То есть два часа отводится на изучение родного языка и один час – на родную литературу. В национальных школах будет три часа на язык и два – на литературу», – подытожил он.

Заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов поинтересовался преподаванием родных языков в тех школах, которые решили перейти на пятидневное обучение. «В настоящий момент начальные классы некоторых школ переходят на систему обучения “пять дней очно и один дистанционно”, при этом никакого сокращения часов родного языка быть не должно, и мы держим это на контроле», – разъяснил глава Минобрнауки.