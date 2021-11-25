Ильсур Хадиуллин: «Мы не будем закрывать сельские школы»

В Татарстане ставится задача по сохранению сельских школ и национальных образовательных организаций. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 27-м заседании Госсовета РТ.

«В республике 99 малокомплектных сельских начальных школ, основных – 342, средних – 835. Мы не будем закрывать сельские школы, – сказал глава Минобрнауки. – Главная задача – сохранение сельских и национальных школ».

Хадиуллин пояснил, что небольшое сокращение количества сельских школ связано с отсутствием контингента, переходом образовательных учреждений в другой статус (например, из основной в начальную), а также объединением организаций.

«Сегодня в Татарстане 1411 школ, 191 филиал. Строятся новые школы. В республике функционируют 629 национальных школ, где ведется обучение на родных языках. Наша образовательная политика в этой части будет продолжена», – заключил министр.

Татарстан принимает участие в федеральной программе «Земский учитель». В республике 13 победителей заключили трудовой договор с общеобразовательными организациями и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.