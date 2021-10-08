Ильсур Хадиуллин: Минобрнауки будет решать задачи, поставленные Президентом РТ в послании

Минобрнауки Татарстана будет работать над задачами, поставленными Президентом республики в послании парламенту. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин после завершения 25-го заседания Госсовета, на котором Рустам Минниханов выступил с посланием.

«Сегодня много было уделено внимания системе образования. Задачи поставлены, будем в этом направлении работать в усиленном режиме совместно со всеми заинтересованными структурами, – сказал глава Минобрнауки. – В послании Президент в очередной раз поставил важные задачи – тактические и стратегические. Для нас они очень важны. Он коснулся вопросов воспитания детей, подготовки кадров».

Хадиуллин убежден, что необходимо уделить особое внимание подготовке специалистов для различных сфер экономики. Для этого в республике созданы 43 ресурсных центра, оснащенных современным оборудованием.

По его словам, важен также вопрос закрепления молодых учителей в школах, в том числе в сельской местности. «Мы должны показать населению, что учителей надо поддерживать, их надо уважать и ценить. Тогда молодые учителя будут приходить в школы. Конечно, для их закрепления необходимо и создание условий. В этом заинтересованы все, начиная с главы администрации. Наши кадры – это наше будущее. И этот вопрос был поднят в послании», – отметил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету заверил, что все образовательные учреждения Республики Татарстан будут обеспечены точками доступа Wi-Fi. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо усилить охрану учебных заведений, а также разработать стандарты антитеррористической защищенности таких объектов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».