Ильсур Хадиуллин: «Кажется, систему образования будет ругать даже неродившийся ребенок»

Вопросы патриотизма, любви к Родине, уважения к своей стране, воспитания этих чувств в молодом поколении часто задают в последнее время. Этому отчасти способствует и проведение Россией специальной военной операции на Украине. На эту важную тему корреспондент «Шэхри Казан» поговорил с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным.

Ильсур Хадиуллин: «Демократию тоже каждый понимает по-своему. Идеологию тоже надо воспринимать правильно, это не значит указывать человеку, как ему думать, что и как говорить»

Фото: «Шэхри Казан»

Ильсур Гараевич, одним из нововведений в школах стало исполнение на линейках гимна России. Безусловно, это значимый шаг в воспитании патриотизма у учащихся. Но, как вы считаете, насколько он может быть эффективным? В чем вы сами видите смысл этого нововведения?

С 1 сентября во всех регионах России в учебную программу включены уроки «Разговоры о важном». Также предусмотрено перед началом этих уроков поднимать государственный флаг и исполнять гимн России. Это не популизм, после 30 лет отсутствия какой-либо идеологии и власти, и народу пришло время проанализировать, увидеть, к чему мы пришли. Результаты более чем скромные. А ведь демократию тоже каждый понимает по-своему. Идеологию тоже надо воспринимать правильно, это не значит указывать человеку, как ему думать, что и как говорить, потому что это стало бы ограничением свободы, попыткой контролировать мысли и чувства человека. А если будет подниматься флаг под государственный гимн, это воспринимается как стимулирование детей к пониманию того, что они живут в этом государстве и что имеют отношение к жизни в этой стране.

И во время исполнения гимна Татарстана ты ощущаешь себя целым народом, а это нынешней молодежи необходимо. Если ты не будешь любить свою родную землю, не уважаешь, не знаешь традиций, то в таких условиях невозможно воспитать патриотические чувства. Также надо понимать: если мы сейчас скажем, что мы поднимаем флаг в школах и уже через полгода все станут патриотами, это будет звучать наивно, потому что для этого нужно время и систематическая работа. Нет ничего плохого в том, что мы будем с детьми говорить на важные темы, если они выучат слова гимна, если мы воспитаем в них любовь к своей стране. Мы уже отчетливо поняли, к чему приводит жизнь без идеологии. Но в то же время мы знаем, что не нужно всех стричь под одну гребенку.

«Если будет подниматься флаг под государственный гимн, это воспринимается как стимулирование детей к пониманию того, что они живут в этом государстве и что имеют отношение к жизни в этой стране» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы часто слышим от старшего поколения, что в советское время и общество было лучше, и образование в школах было сильнее. В чем же отличие? Какие качества общества того времени и советской системы образования мы незаслуженно оставили в прошлом?

Знаете, через пару десятков лет нынешняя молодежь, повзрослев, будет говорить, что их время было лучше. Противоречия между поколениями – это естественно. Если говорят об учителях, что раньше они были лучше, значит, предыдущее поколение тоже казалось выше уровнем. В тот же советский период мобильных телефонов нет, был «железный занавес». А что за ним, что они там делают – никто не видел. А сейчас все происходит перед нашими глазами, есть интернет, мир открылся. Но я бы не говорил, что сегодня ситуация какая-то плохая. Все вспоминают систему образования времен СССР, мы гордимся этой системой, но после этого у нас ведь были реформы 90-х годов, и я не сказал бы, что все они привели к желаемым результатам. По одному предмету издавалось по 10-15 учебников, вводились разные правила, менялись законы, в итоге мы совсем запутались. Дошло до того, что учителя не могут попросить ребенка вытереть доску, прибрать класс, привести в порядок пришкольную территорию. А что плохого, если ребенок, надев перчатки, поработает в саду, просто уберет валяющуюся на земле ветку? К чему мы придем, если наши дети не будут приучены даже к элементарному созидательному труду? Кого мы готовим? Этот ребенок, который не может надеть перчатки и вырвать сорняк, во взрослой жизни может чувствовать обременительным для себя ухаживать за больными родителями. С этого и начинается любовь к родителям – ты не боишься работать на природе, не чураешься простого труда.

Хочу отметить: нынешнюю образовательную систему, кажется, будет ругать даже неродившийся ребенок, потому что все учат, что-то пытаются доказать. Все настолько умные, ты начинаешь себя чувствовать так, будто ничего не понимаешь. Мы понимаем, что требования большие, но в изменившемся обществе школа и садик не могут жить как отдельный остров. И хорошее, и плохое в окружающем мире влияют и на ребенка, и на систему образования. Поэтому мы вперед должны идти вместе – воспитание, данное родителями дома, постепенно должно перейти в школу, а дальше уже учебное заведение должно развивать ребенка.

«Убирать из программы те же уроки НВП, я считаю, было не очень правильно. Надо понимать, обучение по этому направлению не значит, что завтра ребенок возьмет автомат и пойдет куда-то» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Муляж автомата – тоже воспитание»

Также часто звучат предложения вернуть в школы начальную военную подготовку (НВП). В советской школе на этих уроках детей учили оказывать первую помощь, ходить строем, а также разбирать и собирать автомат, выживать в лесу и другим навыкам. Мы не ошиблись, практически без внимания оставив это направление?

Понимаете, после того, как в 90-х годах была развалена такая большая страна, таких ошибок было много, но их ведь можно исправить. Убирать из программы те же уроки НВП, я считаю, было не очень правильно. Надо понимать, обучение по этому направлению не значит, что завтра ребенок возьмет автомат и пойдет куда-то. Но иметь такие знания – необходимо, никогда не помешает знать эту информацию и помнить соответствующие действия. Этот предмет в какой-то степени у нас в школах сохранился, в 8-11 классах есть уроки ОБЖ, в его рамках этот модуль действовал. Вот с 1 января следующего года эту программу начальной военной подготовки специалисты проверят, до марта ее отрегулируют, и думаем, с 1 сентября он в школах будет введен. Мне кажется, это будет в рамках того же ОБЖ или внеклассным уроком. Но и в таком случае надо его сделать обязательным. По данному направлению у нас и так работа идет – например, учащиеся 10-х классов участвуют в 5-дневных военно-полевых сборах. На праздновании Дня Победы ученики с муляжом автомата в руках стоят на карауле у памятника воину. Это ведь тоже своего рода воспитание, поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Если взять уроки НВП, то мы считаем, что этот модуль в рамках ОБЖ должен быть в двух отраслях: для кадетских школ более сложный, а для учреждений общего образования – в более легком формате.

У нас есть кадры для введения этих модулей?

Сегодня преподаватели есть, некоторые также ведут уроки физической культуры. Но кадры мы все равно готовим, при необходимости можно обучить в курсах, это не проблема. Да, дефицит кадров существует, как и в других областях. У нас тоже проблем хватает, но не катастрофично. Преподаватели будут, лишь бы дети получали должные знания.

Ильсур Гараевич, возвращаясь к теме воспитания патриотизма у молодежи, у вас есть видение, как это сделать в рамках системы образования – начиная от детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями?

В последние годы существует мнение, что программы детских садов и школ взаимно не согласованы. Именно поэтому в образовательных учреждениях работают новые стандарты. По каким бы учебникам ни шло обучение, результат должен быть единым. Сейчас мы сокращаем число этих пособий, не надо 10-15 разных учебников, достаточно использовать несколько хороших, основательно сделанных источников. Думаем, в дальнейшем в этом вопросе будет наведен порядок. Для того чтобы внедрить в детей чувство патриотизма, необходимо возрождать традиции нашей местности и работать с учетом этих традиций, на их основе. Например, у татар есть Сабантуй, у русских – свои национальные праздники, о них можно говорить и в детских садах, и в школах. Конечно, не возвышая один народ над другим, а в равной степени с уважением ко всем национальностям, подчеркивая дружественные отношения между ними. Патриотизм нельзя воспитать по принуждению. Тот же вопрос языка – некоторые сомневаются, нужен ли он в детских садах. Как же не нужен?! Это же один из двух государственных языков в нашей республике, родной язык для многих жителей. Такое же отношение к русскому языку и культуре, это основная нация нашего государства. Если наши малыши играют не с куклами Лейсан или Машей, а куклой Барби, как мы можем воспитать патриотизм? Ведь намного лучше ребенку петь колыбельную на его родном языке, языке его матери. Согласен, замыкаться на себе не стоит, но если речь идет о выборе, то чего мы добьемся, если не знаем свою культуру, своих истоков?

«По каким бы учебникам ни шло обучение, результат должен быть единым. Сейчас мы сокращаем число этих пособий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В развитии ребенка одинаково важную роль играют как родители, так и школа. Как объединить их усилия, чтобы дети получали хорошее воспитание?

Этому есть определение, которое идет еще с советских времен: чтобы школа и родители вместе работали на один результат, для ребенка должны быть одновременно важны и авторитет учителя, и родителей. Поэтому родители не должны занижать авторитет учителя перед своим ребенком. Если учитель сделал какое-то замечание, не нужно его ругать, а спокойно разобрать ситуацию, объяснить ребенку, если он был не прав. И так же поступать должны учителя по отношению к родителям. Я считаю, что надо вернуть также посещения семей учителями. Сейчас это тоже есть, но некоторые не вполне понимают, почему это делается, и могут даже не пустить учителя к себе домой. Тут, конечно, с условием, что учитель должен вести себя очень порядочно, то есть увиденное в семье ребенка не должно стать достоянием общественности. Большое влияние на формирование личности ребенка оказывает и воспитание старшего поколения – бабушек и дедушек. Раньше это было очень распространено. У тех, кто вырос в такой атмосфере, закладывается уважение к старшим, пожилым. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход, можно использовать различные приемы. Это сложный процесс, но осуществить его можно.

«Никто из нас не идеален»

Говоря об авторитете учителя, приходится с сожалением признать, что в последнее время он уже не так высок… Как восстановить его, сделать так, чтобы дети уважали, слушались учителей?

Приходится ссылаться на изменившиеся времена, общество. Бывает, учителей винят в том, что они «не так посмотрели» на ученика, что-то сказали, посмеялись над ним, повысили голос, – с таким отношением мы далеко не уйдем.

Я помню, в школе нам и указкой по голове могли стукнуть, и ударить слегка, но никогда мы не шли жаловаться к директору или родителям…

Конечно, дома могли еще добавить – за то, что плохо вел себя в школе. Именно поэтому мы продвигаем такую позицию, что без идеологии нельзя, потому что в недавнем прошлом под влиянием демократии все говорили, что хотели, пришли те времена, когда младшие не уважают старших, старшие – младших. Конечно, учителей должны защищать и отделы образования, и министерство. Хотелось бы, чтобы такой же позиции придерживались и общество, и средства массовой информации, и даже правоохранительные органы. Если приходит жалоба или кто-то в интернете публикует информацию, необходимо проверить обе стороны конфликта. Неправильно тут же наводить клевету на сотрудника школы или детского сада. Стоит чему-то произойти – начинают обвинять учителя. Надо больше говорить о хороших качествах, победах, результатах учителей. В этом мире никто из нас не без греха, безгрешны только новорожденные дети. Учитель работает одновременно с 25-30 детьми, а у родителей иногда не хватает сил заниматься даже с одним ребенком. Надо это понимать.

«Стоит чему-то произойти – начинают обвинять учителя. Надо больше говорить о хороших качествах, победах, результатах учителей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как министр и как отец, не могли бы поделиться рецептом воспитания ребенка адаптированным современному миру, в то же время с правильными, хорошими моральными качествами?

Универсального рецепта вам никто не скажет. Главное – все должно быть от чистого сердца, дети сразу чувствуют фальшь, и это приводит к снижению доверия и уважения к учителю. Я сам работал и учителем, и директором, руководителем управления образования и понял: если хочешь воспитать человека, то нельзя его унижать. Если ты ставишь требования, просишь соблюдать порядок, призываешь к работе, то на это никто не обижается. Но если несправедливо обидишь, особенно ребенка, заденешь его за живое, тронешь больное место, скажешь что-то плохое о родителях – это запомнится ему на всю жизнь. Ты сам должен быть примером для молодого поколения. Если будешь прикрываться красивыми словами, притворяться идеальным, но в жизни ты совсем другой, то это уже даст обратный эффект.

Как считаете, не стоит нам возрождать комсомол, пионерию?

На каких принципах они существовали: взаимопомощь, поддержка в трудную минуту, не предавать друг друга, помогать старшим, неравнодушие в отношении других, недопущение негативных высказываний о своей стране. Если будем все это учитывать в нашей нынешней жизни, то ничего возрождать не нужно, достаточно применять эти принципы. Не надо воспринимать воспитание как что-то, что можно искусственно насадить, тут очень важно самому служить примером. Повторюсь, самая большая ошибка в воспитании – это унизить и несправедливо обидеть ребенка, именно из-за такого отношения возникают случаи, когда он растет с глубокой ненавистью ко всем окружающим.

Завершая нашу беседу, хочется задать более общий вопрос. Патриотизм заложен в человеке с рождения или это чувство можно вложить в ум и сердце человека?

Когда ребенок впервые оказывается в стенах школы, он попадает в определенную среду. Какой будет эта среда – это он и впитает. Приведу пример: допустим, в первом классе десять групп и у каждого свой классный руководитель. Учителя разные – по темпераменту, поведению, кто-то яркий, шумный, а кто-то тихий и мягкий. Я наблюдал – дети в их классах тоже приобретают эти качества. Это ясный пример того, что детей можно воспитать. То же самое происходит сейчас с нашей молодежью – они формируются под влиянием Запада. Меняется даже мышление у детей. Привлечь к патриотизму тоже можно, но это не должно привести к ограничению свободы человека. Наша цель – найти ориентир и научить идти по нему, но это очень сложно. Я бы не сказал, что нынешнюю молодежь ничему нельзя научить, наоборот, я поражаюсь, какие они умные, как быстро схватывают информацию. И в обсуждениях со специалистами мы на это обращаем внимание. Нынешние дети отличаются от нас, просто, учитывая их хорошие, добрые качества, надо дать им в правильное направление. Именно такая задача стоит перед нами.

Расим Хазиев