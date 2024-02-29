Ильсур Хадиуллин: «Мы каждый год ощущаем нехватку учителей»

В Татарстане не хватает учителей физики, русского языка, математики, иностранных языков, химии, биологии и начальных классов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин в программе #ТатарстанОнлайн.

«Ежегодно вузы оканчивают 3 тыс. выпускников, обучавшихся на бюджетных местах по педагогическим направлениям подготовки, а также 900 выпускников – учреждения среднего профессионального образования. Это почти 4 тыс. Но каждый год нехватку учителей мы ощущаем. Проблема очень серьезная», – сказал глава Минобрнауки.

По его словам, выпускники не устраиваются работать по специальности, объясняя это тем, что «очень сложно работать с родителями», поскольку они предъявляют слишком много требований. «Требования должны быть равнозначными – к себе, к своим детям, учителям», – убежден спикер.

Хадиуллин уточнил, что в Татарстане работает 2 890 молодых учителей. Все они получают надбавку к зарплате в размере 2 510 рублей. Кроме того, в республике действует грант «Наш новый учитель», который дает возможность получить 10 тыс. рублей.

«Если мы хотим, чтобы учителя оставались в школах, должны к ним с уважением относиться. Понятно, вопросы заработной платы, материальной поддержки, морального поощрения с повестки не снимаются. Никто не говорит, что у нас все идеально», – отметил министр.

Он добавил, что для подготовки будущих учителей в школах республики с прошлого года открыли 320 психолого-педагогических классов. В них обучаются более 6 тыс. учеников. «Очень надеемся, что они поступят в наши вузы и придут работать в школы», – заключил глава Минобрнауки.