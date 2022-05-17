Ильсур Хадиуллин: Изменения по содержанию задач ЕГЭ внесены по всем 11 предметам

В этом году изменения в задания ЕГЭ внесены по всем 11 предметам. По двум предметам сократилось время проведения экзаменов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По словам главы Минобрнауки, с этого года ЕГЭ проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в связи с этим в задания экзаменов внесены изменения.

«Изменения в КИМ направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей – применение навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. Изменения по содержанию задач внесены по всем 11 предметам. Мы предупреждали родителей выпускников, что в этом году в контрольно-измерительных материалах будут изменения на основе ФГОС. Это тот стандарт, который “дошел” до 11 класса», – уточнил он.

Хадиуллин добавил, что из-за изменения в контрольно-измерительных материалах поменялось время проведения экзаменов по трем предметам. Так, на экзамене по обществознанию время сократилось на 25 минут, по истории – на 55 минут, а устная часть иностранного языка увеличена на две минуты – до 17 минут.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзаменов увеличивается на полтора часа, а устная часть по иностранному – на 30 минут.