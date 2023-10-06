Ильсур Хадиуллин: Год педагога и наставника оказался для нас удачным, результаты радуют

В аэропорту Казани сегодня встретили призера конкурса «Учитель года России» Армана Костаняна и лауреата профессионального конкурса «Первый учитель» Юлию Тихонову. Церемония объявления призеров и победителей всероссийских испытаний состоялась 5 октября в Москве.

«Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, оказался для нас очень удачным. И результаты радуют. У нас есть победители среди учителей родных языков и воспитателей. И вот сегодня мы встречаем еще двух наших победителей. У Армана Артуровича педагогический стаж небольшой, но он сумел показать свои навыки. И Юлия Андреевна смогла раскрыть свой потенциал и возможности», – заявил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Он подчеркнул, что систематическая работа, которая проводится в сфере образования республики, дает такие высокие результаты. «Можем уверенно сказать, что система образования Татарстана твердыми шагами движется вперед. Конечно, роль учителя в жизни каждого человека огромна. Учитель обучает и воспитывает, дает старт каждому из нас. Причем важна не только роль наставников, которые имеют огромный опыт, но и молодых педагогов. У них много креативных навыков, и мы у них тоже учимся», – отметил министр образования и науки.

В заключительном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» участвовало 90 лучших педагогов страны. Конкурс проходил в период с 21 сентября по 3 октября и состоял из трех туров. По итогам первого были отобраны 15 учителей, показавших наилучшие результаты, в том числе учитель математики Лицея Иннополис Арман Костанян. Они продолжили участвовать в конкурсных испытаниях. После всех испытаний были определены четыре призера и один победитель.

Костанян признался, что самым сложным в конкурсе для него было перебороть волнение, поскольку «выступать пришлось перед серьезным педагогическим сообществом». «Конкурсанты – лучшие учителя в своих регионах, а члены жюри – это гуру педагогики. Они оценивают каждого как профессионала своего дела. Это было самое волнительное», – поделился он.

Педагог рассказал, что к конкурсу готовился целый год – нужно было пройти несколько этапов, включая школьный, муниципальный, зональный, региональный и финальный. «Это был долгий путь. И радует, что такой красивый финал. Так получилось, что я случайно попал в педагогику. Не планировал становиться учителем, просто решил попробовать. Сейчас с головой ушел в работу и получаю колоссальное удовольствие от того, что делаю», – заметил он.

Конкурс «Первый учитель» проводился впервые. Его цель – выявление, поддержка и поощрение педагогов начальных классов. Финальный этап состоял из двух испытаний – «Открытый урок» и «Пресс-конференция». Педагог Школы Иннополис Юлия Тихонова вошла в топ-7 лучших учителей начальных классов России.

По ее словам, участие в таком конкурсе – новый опыт и шаг на следующий этап профессионального развития. «Было важно попробовать себя, свои силы. Во время конкурса я многому научилась, познакомилась с прекрасными педагогами – лучшими в своем регионе, они настолько вдохновлены своей работой, что я от них зарядилась на ближайшие несколько лет», – пояснила учитель.

Тихонова сообщила, что ее ученики и их родители следили за всеми испытаниями конкурса, записывали видеообращения со словами поддержки. «”Открытый урок” мы проводили с учащимися московской школы. Думаю, что я справилась неплохо, и дети себя очень хорошо показали. Это значит, что я смогла их вдохновить. Надеюсь, что для них этот урок запомнится», – резюмировала она.

В России с 2 по 9 октября проходит Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника. Ее мероприятия включают в том числе подведение итогов всероссийских конкурсов в сфере образования.

В День учителя педагогов поздравил Президент России Владимир Путин. «Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы, вспоминаем с любовью и признательностью», – заявил глава государства в видеопоздравлении.