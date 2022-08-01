Ильсур Хадиуллин: «Если оставим учителей в покое, это станет для них праздником»

Ильсур Хадиуллин: «Общество должно воспринимать учителя, как самого главного воспитателя»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если взять результаты ЕГЭ по стране, то у нас они всегда были выше»

Как вы оцениваете результаты ЕГЭ по республике в нынешнем году в динамике, по сравнению с рядом последних лет? Каковы приоритеты выпускников?

В этом году государственная итоговая аттестация проходила с марта по 2 июля, в сентябре предусмотрены дополнительные сроки сдачи. Для нас это постпандемийный год. Система образования особенно и не переходила на дистанционное обучение, однако в прошлом и позапрошлом году были некоторые ограничения в период сдачи ЕГЭ. В нынешнем году в первый раз 16 152 выпускника этого года, а в целом, с учетом выпускников прошлых лет, 17 452 ученика сдавали ЕГЭ за 11-й класс. Это большое число, мы являемся одним из крупных регионов РФ, где в сдаче ЕГЭ участвует такое количество выпускников. Если взять результаты ЕГЭ по стране, то у нас они всегда были выше. Хотя если сравнивать по ряду параметров, то, конечно, есть некоторое снижение.

С предыдущими годами?

Да. Потому что в этом году выпускники 11-х классов впервые сдавали ЕГЭ по стандартам, введенным в 2012 году. Поэтому результаты этого года категорически запрещается сравнивать с результатами прошлого года. При оценке знаний использовались разные контрольно-измерительные материалы: в прошлом году – одни, в нынешнем – другие. В этом году контрольно-измерительные материалы предусматривали оценку деятельностного потенциала школьников.

«Результаты ЕГЭ по стране – у нас они всегда были выше. Хотя если сравнивать по ряду параметров, то, конечно, есть некоторое снижение» Фото: kzn.ru

Это правильно, и я считаю, что отечественное образование развивается в правильном направлении. Школьники должны продемонстрировать, насколько они могут использовать, применить на практике полученные знания, умения, навыки в каждой компетенции, свою функциональную и читательскую грамотность. Поэтому результаты этого года мы сможем сравнивать только с результатами будущего года.

Что касается динамики, то у нас традиционно выше результаты по русскому языку, по профильной математике. По сравнению с прошлым и позапрошлым годом немножко хромает литература. Есть некоторое снижение. Это для нас сигнал.

С чем это связано?

Во-первых, с изменением контрольно-измерительных материалов. Во-вторых, с читательской компетенцией наших детей.

Когда мы говорим, что дети меньше читают, это правда?

Да. Проблема есть. Меньше читают, больше погружены в виртуальный мир, в телефоны. Вот, пожалуйста, и результат. Поэтому нужно больше читать, больше общаться, больше писать сочинений, изложений. В этом году мы усилим внимание к этой проблеме, что предполагает работу с учителями, повышение квалификации педагогов, вебинары, семинары. Нужно готовить детей в соответствии с той программой, заданиями, которые были в этом году. Задания, контрольно-измерительные материалы в демоверсии всегда размещаются с самого начала учебного года на соответствующих сайтах. Поэтому к сдаче экзаменов нужно готовиться более конкретно.

© «Татар-информ»

По сравнению с прошлым годом у нас увеличилось количество желающих сдавать ЕГЭ по информатике и английскому языку. По информатике – на 864 человека, по английскому языку – на 204 человека. Химию сдавали в этом году на 694 выпускника меньше, снизилось число сдающих физику. Это тоже для нас сигналы. Нужно усилить работу с учителями физики, проработать вопрос с вузами, с тем чтобы предусмотреть сдачу экзамена по физике для поступления на инженерные специальности. В этом году меньше сдавали биологию, поменьше стало сдающих профильную математику. Соответственно, количество детей, выбравших базовую математику, выросло на 1279 человек. Примерно такая картина.

А сколько детей не смогли сдать ЕГЭ?

Это меняющаяся цифра, поскольку в сентябре еще есть возможность сдать ЕГЭ. На данный момент не сдали ЕГЭ 77 человек, в прошлом году было 40. Не смогли сдать экзамены или по русскому языку, или по математике. Это не такие большие цифры, они совершенно естественны. Они только демонстрируют объективность сдачи ЕГЭ.

«По сравнению с прошлым годом у нас увеличилось количество желающих сдавать ЕГЭ по информатике и английскому языку» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мотив для выбора экзамена по татарскому языку, к сожалению, отсутствует»

Очень обсуждаемая тема была в последние дни недели, что всего один ребенок сдавал единый республиканский экзамен на татарском языке, то есть цифра становится меньше из года в год, и вот мы дошли до одного человека. Что это означает и что с этим делать? Какова позиция министерства?

В соответствии с законодательством в сфере образования выпускники 9-х, 11-х классов имеют право выбирать экзамен по родному языку и литературе. Экзамен проводится органами исполнительной власти субъектов России, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

В этом году после 11 класса единый республиканский экзамен по татарскому языку сдал один ребенок – Аделя Шайхутдинова, выпускница Нурминской школы Балтасинского района. Результат высокий, 86 баллов.

Да, вопрос сложный, требующий особого внимания. Экзамен после 11 класса ребенок выбирает для поступления в вуз. К сожалению, родные языки не включены в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования. Следовательно, мотив для выбора экзамена по татарскому языку, к сожалению, отсутствует. Нами организована работа в данном направлении с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Надеемся, что будут определенные положительные результаты.

Относительно республики, в этом году решением экзаменационной комиссии К(П)ФУ результат ЕРЭ будет приравнен к результату внутреннего испытания, которое проводит вуз.

К сожалению, из года в год количество детей, сдающих татарский язык, уменьшается. Это проблема не только для системы образования, это большая проблема для всего нашего общества.



– Причина в демографии, учеников становится меньше?

Я имею в виду, что уменьшается число учеников, сдающих родной язык, родную литературу. Основной государственный экзамен по родным языкам ежегодно сдают около 1,5 тыс. выпускников. Это не только по татарскому, но и по чувашскому, удмуртскому, марийскому языкам. Текущий год не исключение.

Мы создаем условия для сдачи экзамена не только по родным языкам, а также переводим контрольно-измерительные материалы по восьми предметам на татарский язык для сдачи экзамена выпускниками 9-х классов школ с татарским языком обучения. Мы мониторим количество сдающих как по родным языкам, так и на родном языке.

Да, уменьшается количество сдающих предметы, такие как математика, физика, химия, история, география, на татарском языке, количество сдающих чувашский, марийский, удмуртский языки. С одной стороны, уменьшается количество детей в школах с национальным компонентом содержания образования, с другой стороны, требуется работа по расширению сферы применения родных языков. На первый план выходит работа с родителями, важно прививать интерес к родному языку как в семье, так и в детском саду, школе. Очень важна роль средств массовой информации, социальных сетей. Должна быть полноценная языковая среда, уважение к языку, культуре своего народа, своей малой родины.

Вопрос изучения родных языков, обучения на родных языках был и остается актуальным. Для этого сегодня все есть: издаются учебники, разрабатываются новые учебно-методические комплекты, организована работа по включению учебников, переведенных на татарский язык, и по татарскому языку в федеральный перечень.

«Вопрос изучения родных языков, обучения на родных языках был и остается актуальным. Для этого сегодня все есть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В федеральном перечне 89 учебников по татарскому языку»

Что достигнуто и что пока не удалось сделать?

Удалось многое. Во всех школах республики организовано изучение предметов «родной язык» и «родная литература». Нами разработаны примерные образовательные программы, примерные рабочие программы по татарскому языку и литературе и включены в федеральный реестр. Часть учебников уже включили в федеральный перечень, в частности учебник для начальных классов по математике с 1-го по 5-й класс и ряд других. По татарскому языку мы включили новое поколение учебников. У нас есть учебник по государственному татарскому языку, он разработан учеными-практиками на базе Института развития образования. Ученые Академии наук, в частности Института языка и литературы имени Галимджана Ибрагимова, разработали и издали новый учебник татарского языка. В федеральном перечне 89 учебников по татарскому языку.

Два учебника для татарских школ и татарских групп русскоязычных школ уже включили в перечень для начальных школ, будем в этом направлении и дальше работать. Мы пишем новые учебники, а те, которые есть, они тоже используются. К примеру, есть учебники на 6 часов, и педагоги сокращают часы на нужное количество, с учетом особенностей, возможностей данного класса, с учетом знания учениками родного языка. Это уже искусство, творчество каждого учителя. В федеральный перечень вошли 10 программ по татарскому языку как родному, по татарской родной литературе, по татарскому языку как государственному. Грех жаловаться на отсутствие учебных программ. Как вы знаете, 63,33% учеников школ у нас выбрали для изучения татарский язык, 33,38% – русский язык. Остальные – чувашский, марийский, мордовский языки, иврит и т.д. Выбор языка за нашими детьми, родителями. Выбор есть.

А что у нас в этом году со стобалльниками?

В этом году в республике 218 стобалльников.

Как изменилось это количество по сравнению с предыдущими годами?

Есть небольшое уменьшение. Я считаю, что это тоже связно с изменением стандартов, контрольно-измерительных материалов. В целом это хорошие показатели. У нас обязательно будет встреча и со стобалльниками, и с двухсотбалльниками, мы всегда награждаем их и их учителей на августовских педконференциях в районах и городах республики. Стобалльники без внимания не останутся.

«Кто-то из стобальников уезжает, но через полгода возвращается обратно или переводится в наши вузы» Фото: © «Татар-информ»

«Искать еще чего-то лучшего, куда-то уезжать большого смысла нет»

Министерство образования отслеживает судьбу стобалльников? Как складываются их образовательные траектории?

Информация есть, но если расскажу, прозвучит как реклама. Кто-то из них уезжает, но через полгода возвращается обратно или переводится в наши вузы. Я бы не стал говорить, что наблюдается массовое перемещение выпускников в другие регионы, в Москву, в Санкт-Петербург. Обычно высокобалльники (набравшие 80 и более баллов) уезжают в зависимости от возможностей. Или же, наоборот, приезжают к нам. Мы же приветствуем, когда к нам приезжают высокобалльники из других регионов. Самое интересное, что уехавшие нередко возвращаются к нам после завершения институтов, университетов. Нам нужны люди, которые имеют возможность сравнивать быт, условия, менталитет в нашей республике с другими регионами. Чтобы стать более востребованным, нужно выезжать в другие регионы, смотреть, что там и как. Тогда возникает гордость, потому что мы можем сравнивать. В Татарстане созданы хорошие условия для получения полноценного образования на всех этапах, от начального до высшего. Республика обладает хорошей инфраструктурой. Люди к нам едут, и мне кажется, что искать еще чего-то лучшего, куда-то уезжать большого смысла нет.

Сколько выпускников школ намерены получать высшее образование в будущем?

Конкретные цифры я назвать не могу. Раньше, около пяти лет назад, мы сравнивали результаты ЕГЭ, ОГЭ по школам, муниципалитетам. И с гордостью говорили, что 99% выпускников данных школ поступают в вузы. А сейчас ситуация другая. Сегодня мы уделяем больше внимания среднему профессиональному образованию. Нам нужны специалисты среднего звена.

Эта потребность находит отклик?

Находит.

«Лучше стать хорошим квалифицированным рабочим, сварщиком, чем быть менеджером или юристом» Фото: © «Татар-информ»

«Конкурс на одно место в системе среднего профессионального образования доходит до 6-8 человек»

Дети, по-видимому, сами понимают, что лучше стать хорошим квалифицированным рабочим, сварщиком, чем быть менеджером или юристом и не найти работу?

Да, чем, например, психологом или учителем, который в этой профессии не может работать, поскольку он боится детей, еще больше – родителей, боится зайти в класс. Нам такие специалисты не нужны. Конечно, выпускники откликаются на потребности общества. Конкурс на одно место в системе среднего профессионального образования доходит до 6-8 человек. Например, если взять IT-направление, то на одно место в Казанском педагогическом колледже претендуют 6 человек.

У нас сейчас не хватает учителей физкультуры, воспитателей. Это другой вопрос – насколько нам нужны молодые специалисты, куда они уезжают, как они трудоустраиваются. Мы не занимаемся рейтингованием высших учебных заведений. Нужно сравнивать только себя с собой, результаты этого года с прошлым годом. Мы же знаем, чьи ученики ежегодно показывают хорошие результаты. А увлекаться цифрами, тем более приписками, в системе образования совершенно неуместно. Рейтингование иногда приводит к увеличению показателей в попытке показать себя с лучшей стороны. Можно же восхищаться собою, тем, какой ты хороший. Дескать, мы на первом месте, мы абсолютные победители, у нас такие высокие показатели. А жизнь свидетельствует об обратном. Поэтому иногда люди, увлеченные рейтингованием, начинают верить в рейтинги и победы, которые не до конца подтверждаются реальной жизнью. Это опасно.

«Президент РТ Рустам Минниханов не раз говорил о том, что в республике ощущается нехватка кадров» Фото: president.tatarstan.ru

Главное – честно, объективно сказать о том, что проблемы есть. Я вам сказал, есть проблемы по литературе, физике, некоторым другим дисциплинам. У нас нет ни одного победителя олимпиад по физике. Это тоже большая проблема. Возможно, что предметная комиссия, которая занимается подготовкой детей к олимпиадам на школьном, муниципальном, республиканском уровнях, слишком, может быть, жестко подходит к отбору. Может быть, нужно дать больше возможностей нашим детям. Почему-то в соседних регионах по этому предмету победители есть, а у нас нет. Значит, будем думать, совершенствовать данную систему. Это просто один пример, а таких примеров много. В системе образования нет одного единого рецепта, по которому нужно действовать. Рецепт везде свой – с учетом особенностей школы, контингента учащихся, учителей, родителей.

Президент РТ Рустам Минниханов не раз говорил о том, что в республике ощущается нехватка кадров. Мы ежегодно выпускаем более 4000 молодых специалистов, 3000 из них – выпускники вузов. Примерно 1500 из 3000 – это заочники, из них больше половины уже работают в школах республики. Еще около 960 выпускников заканчивают средние профессиональные училища, педколледжи. Педколледжей у нас семь. Из этих семи – четыре ресурсных центра. Среди них Арский, Мензелинский, Казанский, которые готовят педагогов в более усиленном режиме. Четыре педколледжа готовят национальные кадры в рамках билингвального и полилингвального направлений. Подытоживаем: 4000 выпускников ежегодно. Потребность в кадрах у нас около 2000 специалистов в год. Ежегодно к нам в школы приходят около 900 молодых специалистов. А в целом в системе образования доля молодых специалистов составляет 8%, это 2,5 тыс. учителей.

Специалист считается молодым в течение первых трех лет работы. В эти три года он получает надбавку к окладу в размере 1111 рублей. Это небольшая сумма. Оклады после окончания СПО – 14 тысяч, после вуза – 16 тысяч рублей. С учетом классного руководства, стимулирующих выплат, заведования кабинетом и прочим средняя зарплата молодого специалиста составляет 24 тысячи рублей. Конечно, на такую зарплату не все приходят в систему образования. Из числа выпускников СПО в школы приходит 85% выпускников. Это хороший показатель. 12% продолжают обучение. А из выпускников вузов в школы приходит только 50%. Это большая проблема. В прошлом году нам дали 312 бюджетных мест для обучения педагогов в вузах. Из них 198 мест для очной формы обучения. Так на эти 198 мест набрали всего 99 абитуриентов, это только половина имеющихся бюджетных мест. Мы не смогли их «закрыть», выпускники школ не хотят туда поступать, нет желающих. Одна из причин – на выпускников вузов накладывается определенное обременение. Если по федеральным законам обучившиеся в рамках целевого обучения обязаны отработать не менее трех лет, то у нас в республике – пять лет.

Заказчиками выступают Министерство образования, исполнительные комитеты муниципалитетов. А работодателем – школы, они должны брать на себя ответственность в подготовке этого молодого специалиста. Студентам оказывается, может быть, небольшая, но материальная помощь. Но даже на это люди не идут, потому что есть обременение в виде обязательной отработки. Они предпочитают поступить на бюджетные места, там нет никакого обременения: окончил вуз – и можно куда-то уходить, уезжать. Поэтому нам хотелось бы, и мы готовы выступить с таким предложением, чтобы вернуть обязательное распределение для тех, кто обучается на бюджетной основе. Как это было раньше, в советское время. Они, наверное, должны отрабатывать за потраченные на них бюджетные деньги. Если не отрабатываете, тогда, пожалуйста, возвращайте деньги обратно государству. Было бы хорошо, если бы такой формат предусмотрели в рамках федеральных законов.

«Я считаю, что, прежде всего, необходимо повысить статус учителя» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Особого энтузиазма у выпускников школ нет»

Сколько лет вопрос обсуждается, но воз и ныне там…

Вопрос обсуждается, но пока не сдвинулся с места. Более 600 студентов обучаются по нашей республиканской программе подготовки педагогов. Она реализуется с 2016 года при поддержке Президента Татарстана. Ежегодно мы принимаем на педагогические специальности 150 абитуриентов, плюс еще 50 на другие специальности. Из этого числа 150 учатся на билингвальной, полилингвальной основе. Это специалисты, которые должны владеть татарским, русским, другими языками, способные и готовые работать в национальных школах. Республиканская программа предусматривает выплату стипендии в размере 15 000 рублей. Но, знаете, особого энтузиазма у выпускников школ нет. Желающие есть, но сказать, что на одно место претендуют 3, 4, 5 человек, я не могу. Ведь после окончания вуза нужно отработать пять лет там, откуда они были направлены. Поэтому большой очереди нет. Это проблема. Как ее решать? Я считаю, что, прежде всего, необходимо повысить статус учителя.

А как можно его повысить, кроме обеспечения достойной зарплаты?

Кроме высокой зарплаты, общество должно воспринимать учителя как самого главного воспитателя. Воспитание в семье приветствуется, но затем оно перехватывается и поддерживается в школе. Учитель – это тот человек, который продолжает твои семейные традиции, поэтому нужно ценить, уважать учителя. Нельзя излишне загружать учителей другими мероприятиями. Сухомлинский писал, что если учитель занимается ненужными делами, то он опустошается, у него не остается возможности передавать поколениям все, что у него есть. Нельзя опустошать учителя, учитель должен постоянно читать, он должен заниматься, обучаться. Это нужно понимать. В этом вопросе, я считаю, СМИ играют огромную роль. Они должны больше говорить о наших наставниках, руководителях, об учителях школ. Этого не хватает. Нельзя все время обвинять систему образования, учителей. Дескать, раньше учителя были другие. Но и общество было другое! Когда мы учились, люди пенсионного возраста тоже были другими, они не сидели с телефонами, не были погружены в виртуальный мир. Они помогали воспитывать детей. А сейчас все общество изменилось, а учитель должен остаться в 70-х годах прошлого века. Так не бывает. Сравнивать учителей 1970-1980-х годов с сегодняшним поколением нельзя. Сегодня выросло новое поколение 1990-х годов, его представители учились в наших школах, мы там были учителями. Значит, мы в них достаточно не вложились, воспитывали в отсутствие какой-то отечественной советской, российской, татарстанской идеологии.

В целом общество нуждается сейчас в реанимации, в возрождении. Не нужно загонять всех в какие-то рамки. Человек должен сам созреть, отсюда зарождается патриотизм, чувство любви к родителям, к Родине. К нашим истокам и традициям отношение должно быть лучше. Мне кажется, надо стремиться к этому.

«В прошлом году мы ощутили острую нехватку учителей физики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нельзя хорошую идею превращать в обязаловку»

Сегодня обсуждается вопрос о создании детских, юношеских организаций, охватывающих учащихся с 1-го по 11-й класс. Вы поддерживаете эту идею?

Да, идею поддерживаем. Сюда включаются и учреждения среднего профобразования. Идея хорошая. Но нельзя хорошую идею превращать в обязаловку, заставлять родителей, детей. Устраивать рейтингование: у вас столько процентов вошли, а у вас не столько процентов. Это может стать массовой профанацией. Мы не желаем этого. Мы хотим, чтобы люди, наши дети, наши выпускники, молодые семьи, родители и старшее поколение жили в этой среде, чтобы они друг другу помогали и показывали пример. Можно без конца говорить: любите страну, уважайте старших, а если сам поступаешь по-другому, то показываешь отрицательный пример, который нивелирует все усилия. Надо жить сегодняшним днем и смотреть в будущее, не забывая свою историю. История у нас богатая. Убежден, что никогда в нашей стране, тем более в нашей республике, не будет каких-то чуждых элементов, они не будут адаптироваться к нашим условиям. Чуждое должно уходить от нас.

Каких учителей сегодня не хватает?

Не хватает учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии, начальных классов. У нас более 55 тысяч детей поступают нынче в первый класс. Вы же слышите, что иногда один и тот же учитель работает в разных сменах, учит детей и в первую, и во вторую смену. Это происходит из-за нехватки учителей. Проблема очень большая. В прошлом году мы ощутили острую нехватку учителей физики.

Как вы намереваетесь решать эти вопросы?

На будущий год мы хотим ввести совмещенные специальности, например учитель начальных классов и иностранного языка, учитель математики и иностранного языка, учитель физики и иностранного языка, учитель химии и иностранного языка. В этом случае, если в той или иной школе не хватает часов, чтобы полностью закрыть 18 часов уроками начальных классов, тогда учитель берет, например, полставки и преподает английский язык. Таким образом мы привлекаем выпускников школ. Это одно направление. Другое направление: в этом году с 1 сентября мы планируем открыть 160 профильных классов для учащихся 10-11-х классов. Так мы охватим около 70% старшеклассников. И мы должны открыть профильные классы для учеников, начиная с 8-го класса, можно и с 7-го, то есть 7-9-е классы. Это будет предпрофиль. Мы считаем, что готовить будущих учителей, учить их любить профессию, работать с детьми нужно именно с этого возраста. Например, попросить их поработать волонтерами во время летней оздоровительной кампании, в пришкольных лагерях. Такая форма – это профилизация в рамках психолого-педагогических классов. Они у нас когда-то были. Просто мы забыли о них, потеряли. Хорошо, что не полностью забыли и сейчас будем восстанавливать. Сказать, что у нас раньше все было плохо, нельзя. Советская система образования носила практико-ориентированный характер. Мне кажется, 99% хороших, добрых примеров из советской системы можно и нужно взять.

Сейчас на фоне существующей ситуации стали чаще говорить, что мы напрасно вошли в Болонскую систему, у нас был свой хороший опыт. Ваше личное отношение к этим дискуссиям в обществе?

Мы с 2003 года находимся в Болонской системе, которая включает в себя почти пятьдесят стран. У нас были хорошие намерения, происходил обмен студентами. К нам приезжали, и наши ездили. Использовались разные, на мой взгляд, неплохие форматы. Болонская система предполагает подготовку бакалавров и магистров. В то же время некоторые российские вузы сохранили специалитет, в том числе и Казанский медицинский университет. В свое время переход на Болонскую систему, наверное, был необходим, но сейчас ситуация изменилась. Однозначно сказать, что Болонская система себя оправдала, я не могу. Посудите сами: 4 года готовят бакалавра. То есть, к примеру, 4 года ты учишься на учителя математики, а потом заявляешь, что передумал и решил поступить в магистратуру на специальность экономиста или юриста. Какой же из тебя получится специалист? Там 4 года учился, тут 2 года, и там неполный специалист, и тут уже вообще неполный специалист. Сейчас мы не можем никого обвинять. Люди уже выучились, работают. В принципе, все, конечно, зависит от конкретного человека, и среди них есть разные специалисты. Но сейчас говорить о Болонской системе уже не приходится. Значит, у нас должна быть своя национальная система высшего образования, в которой будут предусмотрены все условия и возможности для подготовки хороших специалистов. Сейчас эта тема обсуждается.

«Полилингвальные комплексы себя оправдали. Полилингвальные школы – это философия жизни, философия согласия» Фото: © «Татар-информ»

«Нам делить нечего, мы воспитываем детей независимо от их национальности, от знания или незнания языка»

В республике накоплен определенный опыт работы полилингвальных школ. С какими трудностями приходится сталкиваться в этом новом деле и насколько эти школы оправдывают возложенные на них надежды?

Однозначно можно сказать, что полилингвальные комплексы себя оправдали. Это ведь масштабная работа: строительство таких больших школ, подготовка кадров, разработка новых программ, применение инновационных подходов к работе, изучение иностранных языков, изучение родного татарского языка, изучение татарского языка как государственного, разработка новых поколений учебных пособий и т.д. Полилингвальные школы – это философия жизни, философия согласия.

И, конечно, мы еще долго-долго должны совершенствовать работу данных комплексов. И этот процесс будет продолжаться. Один из этих комплексов – гимназия «Адымнар» в Казани, здесь обучаются более 4000 детей. В одном здании на улице Бондаренко реализуется полилингвальная, а на улице Бичурина – билингвальная траектория. У нас нет никаких ограничений по поступлению детей. То же самое – в Елабуге. В прошлом году открылся полилингвальный комплекс в Набережных Челнах, в нынешнем году начнет работу гимназия в Альметьевске. Откроется также полилингвальный комплекс на 1224 места в Нижнекамске.

У нас в стране действует единый образовательный стандарт. А для его выполнения мы должны создавать условия, инфраструктуру. Без инфраструктуры, без кадров и, конечно, без обновления образовательных программ ничего не получится. В этом отношении полилингвальные комплексы играют значимую роль. При этом мы ощущаем хорошую поддержку от Минтимера Шариповича Шаймиева как опытного мудрого руководителя. Он держит на контроле каждый уровень образования. И, конечно, нас поддерживает Президент РТ Рустам Нургалиевич Минниханов. Совершенно очевидно, что без его внимания, без такого финансирования ничего бы не было. Ни комплексов, ни прекрасных современных лабораторий. Руководство республики держит решение всех вопросов на контроле. И это очень хорошо. Нам делить нечего, мы воспитываем детей независимо от их национальности, от знания или незнания языка. Мы создаем необходимую среду и погружаем в нее учащихся. Главная цель – чтобы наши дети были патриотами своей республики, своей страны.

«Условия для учебы созданы везде, где-то получше, где-то мы должны еще совершенствовать работу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если ребенку не станет лучше, если мы сделаем ему хуже, это будет нашей виной»

Желающих поступить в полилингвальные комплексы очень много, спрос сейчас значительно превышает возможности этих школ. Как эта проблема решается?

Создать полилингвальные комплексы в каждом городе и районе невозможно. Но при этом ни один ребенок не останется без школы. Кроме этих школ в республике действуют 1411 школ, в новых микрорайонах строятся новые, там, где необходимо, проводится капитальный ремонт зданий. К услугам детей – гуманитарная гимназия в Актаныше, в Набережных Челнах. Есть лицеи-интернаты, есть лицеи, где проживают дети, IT-лицей, международная школа Лобачевского и многие другие.

Условия для учебы созданы везде, где-то получше, где-то мы должны еще совершенствовать работу. Главное – это кадры, желание родителей и самих детей. У нас нет такой проблемы, что кто-то не может поступить на учебу. Если не поступают, значит, может быть, пока не позволяет уровень знаний. Потому что ребенка можно погрузить в эту среду, но если ребенку не станет лучше, если мы сделаем ему хуже, это будет нашей виной. Все это нужно вовремя подсказать родителям, ребенку.

Иногда родители думают: отдадим своего ребенка в школу для одаренных детей, и он станет великим ученым. А зачем? Может быть, у ребенка другие способности, у него золотые руки, он должен быть инженером, строителем, врачом, а не ученым, который занимается фундаментальной академической наукой. Я повторюсь: в системе образования нет единого рецепта. В системе образования есть индивидуальный подход, дифференцированный подход и индивидуальная образовательная траектория применительно к каждой личности. В рамках этой траектории мы каждому предписываем то, что отвечает его возможностям и интересам, как врач прописывает лечение лекарствами. Мы должны учитывать интересы ребёнка, и не просто так, что, мол, твой ребенок не способен, давайте мы на него ярлык повесим. Вы не можете вешать ярлык. Нет. Столько детей, которые из-за невнимательности со стороны классных руководителей, учителей просто теряются в жизни, поскольку выбирают не ту специальность. Учитель должен быть наставником с большой буквы. Поэтому я всегда призываю любить и уважать учителей, помогать им в их труде. Только тогда статус учителя поднимется на ту высоту, на которой никогда еще не стоял.

«Поэтому главная задача – не загружать, не перегружать учителя, чтобы он мог заниматься с детьми. Главный приоритет для нас – ребенок» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«От флешмобов и шоу мы должны отходить»

2023-й год объявлен Годом учителя и наставника. Что это должно дать учителям? Как этот год будет проходить в республике?

В Год учителя и наставника мы не должны загружать учителей огромным количеством мероприятий. Если мы оставим учителей в покое, с тем чтобы они занимались детьми, это станет для них настоящим праздником. А если мы начнем заставлять проводить мероприятия, потом писать про них отчеты, устраивать всякие шоу… От флешмобов и шоу мы должны отходить, потому что от них ничего хорошего нет. Нужно знать меру.

Ради галочки мы ничего делать не будем. Конечно, мероприятия готовятся, они обязательно будут направлены на повышение статуса учителей. Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором подготовили совместный приказ об уменьшении отчетности учителей. Это правильно, ведь у учителей и так много обязанностей, от них требуются рабочие программы, примерные программы, воспитательные программы, план мероприятий. Учитель выполняет общественную, государственную, политическую, экономическую, воспитательную, семейную и много других функций. Это миссия учителя. Поэтому главная задача – не загружать, не перегружать учителя, чтобы учитель мог заниматься с детьми. Главный приоритет для нас – ребенок. Кто главная фигура в школе? Ученик. Эту главную фигуру должны окружать авторитетные люди, которым ученик доверял бы свои секреты. Тогда мы восстановим систему доверия и сможем сказать – учитель действительно находится на высоте. Этого нужно добиваться. Учитель должен чувствовать, что общество его любит и поддерживает, он должен быть главной фигурой в обществе.