Ильсур Хадиуллин: Единые федеральные образовательные программы облегчат труд учителей

Все российские школы с 1 сентября 2023 года перейдут на единые федеральные образовательные программы. Для основного и среднего звена появится общий стандарт преподавания по шести предметам. Об этом рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Мы переходим на примерные общеобразовательные федеральные программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности для основной и средней школы. По шести предметам будут федеральные программы», – заявил глава Минобрнауки.

Программы разработает и утвердит Министерство просвещения России. По мнению Хадиуллина, наличие единых программ в некоторой степени облегчит труд учителей. «У нас есть программы, учителя ими сейчас пользуются. На основе примерной рабочей программы они сейчас могут вести свою деятельность, а с 1 сентября вся Россия переходит на общие программы», – отметил он.

Министр добавил, что для учеников начальной школы тоже будут разработаны единые федеральные программы, но по трем предметам – русскому языку, литературному чтению и окружающему миру.

«По этому вопросу ведется подготовка документов, разрабатываются рекомендации. С 1 января в пилотном режиме отдельные регионы уже будут так работать, а в целом Россия переходит на эти программы с 2023 – 2024 учебного года», – заключил он.