Ильсур Хадиуллин: «2026-й в системе образования – Год Мирзы Махмутова»

В Казани проходит II Республиканский форум методистов «Технологии прорывных проектов в развитии методической работы в республике», который проводится раз в три года. Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога Мирзы Махмутова.

«Роль методистов сегодня велика, потому что это наставник, учитель учителей. По разным направлениям методист обучает молодых специалистов. Молодой учитель, получив образование, приходит работать в школу. И погрузиться в эту среду ему помогает методист. Молодой педагог получает дальнейшее профессиональное развитие, в том числе с помощью методиста. Методист анализирует уроки, разрабатывает рекомендации, дает разъяснения», – заявил на мероприятии министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он напомнил, что Мирза Махмутов, юбилею которого посвящен форум методистов, – это всемирно известный ученый и педагог, востоковед, основатель теории проблемно-развивающего обучения. С 1958 по 1976 год работал министром просвещения ТАССР, 20 лет был депутатом Верховного Совета ТАССР, 17 лет – директором Научно-исследовательского института профтехпедагогики Академии наук СССР.

«Мирза Исмагилович 18 лет руководил системой образования нашей республики. На его теории проблемного обучения у нас развивалась вся советская школа. В основе этой теории – функциональная грамотность, умение работать с людьми, умение использовать знания, полученные на практике. Уверен, что данная теория будет и дальше развиваться», – отметил Хадиуллин.

По его словам, Махмутов посвятил свою жизнь системе образования, воспитанию детей и общества в целом. «Этот человек навсегда останется в истории не только нашей республики, страны, но и в мировой истории педагогики. Это педагог с большой буквы. Мы вспоминаем его каждый день и будем помнить всегда, потому что в образовании это человек-легенда. Он трепетно относился к системе образования, к молодым специалистам, педагогам, наставникам, создавал новые направления обучения», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин сообщил, что в течение этого года пройдет еще немало мероприятий, посвященных Махмутову. Так, например, осенью состоится конференция, будет также издано пособие на русском и татарском языках.

«2026-й объявлен Годом единства народов России, Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане, а в системе образования – Годом Мирзы Махмутова», – подчеркнул он.

Воспоминаниями об ученом и педагоге поделилась его вдова Диляра Шакирова. Она заметила, что Махмутов был очень предан национальной школе. «Считал, что если от корней оторваться, то будешь парить в воздухе без фундамента. Он всю жизнь старался сберечь национальные школы. Его любовь к татарскому языку, как он говорил, заложена мамой. Это человек-энциклопедия, поскольку очень много знал», – рассказала Шакирова.

Она добавила, что проблемным обучением занимались многие ученые, но только ему удалось создать не столько теорию, сколько дидактическую систему проблемного обучения. «Только дидактическая система легко переходит в практику. Есть великолепные теории, но они не всегда реализуются на практике. Но его помнят еще и потому, что он просто был хорошим человеком, а это большая редкость», – резюмировала Шакирова.

Сегодня имя Мирзы Махмутова в Казани носят улица и гимназия № 184. Кроме того, в Татарстане учреждена государственная премия имени Мирзы Махмутова. Она ежегодно присуждается педагогам за достижения в области дидактики, подготовку педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс.