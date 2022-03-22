Ильсур Хадиуллин: 20 учебников на татарском языке включены в федеральный перечень

В федеральный перечень внесены еще 20 учебников, разработанных для обучения детей на родном татарском языке. Всего в федеральном списке сейчас 89 учебников и пособий по татарскому языку и литературе. Такие данные озвучил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе заседания комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Татарстана.

«На сегодняшний день 89 учебников по татарскому языку и литературе включены в федеральный перечень. Кроме того, в школах используется 31 учебное пособие. С целью приведения методики обучения родным языкам в соответствие с современными требованиями, Институт языка, литературы и искусства АН РТ совместно с Институтом развития образования разработали учебники нового поколения», — сказал министр.

По словам Хадиуллина, сейчас завершается подготовка изданий для основной школы.

«Совместно с Татарским книжным издательством была организована работа по внесению переведенных на татарский язык учебников в федеральный перечень. 38 комплектов были переданы в Министерство образования РФ. Из-за отсутствия нормативного определения по авторским правам, включение переводных изданий вызвало вопросы со стороны федерального министерства», — рассказал Хадиуллин.

В связи с этим были встречи с руководством министерства образования, направлено обращение за подписью Президента РТ, а также организована экспертиза.

«По решению научно-методического совета по учебникам пособия были направлены на дополнительную экспертизу, и по решению того же совета 12 пособий по татарскому языку, учебники нового поколения и переводные учебники по математике для 1-4 классов были одобрены к включению в федеральный перечень», — сказал Ильсур Хадиуллин.

«Для нас это первая победа. Всего 20 учебников. Лед тронулся. У нас еще много работы в этом вопросе, надо довести до конечного результата и остальные книги», — сказал министр, добавив, что сейчас на этапе подготовки находится 41 пособие по основным предметам для 5-9 классов, за счет бюджета закупаются учебные пособия.