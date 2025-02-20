Ильсур Метшин: Казань стала светлее в два раза за 10 лет

В прошлом году на городских и поселковых улицах Казани было установлено 20 тыс. светоточек. Об этом на отчетной сессии Казгордумы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«За 10 лет прирост светоточек составил более 75 тысяч и на сегодня составляет 152 тысячи – Казань стала светлее в два раза», - сказал Метшин.

По его словам, такой прирост обусловлен активным ремонтом дорог и дворов. Метшин добавил, что по программе Раиса Татарстана «Наш двор» в прошлом году было благоустроено 459 дворов общей площадью более 500 тыс. квадратных метров.

Кроме того, в 2025 году планируется обновить еще 461 дворовую территорию на сумму в почти 5 млрд рублей.